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Yargıtay, IŞİD'in Niğde Ulukışla saldırısında karara vardı

Niğde Ulukışla saldırısında 1 polis şehit olmuş, 7 asker ve 1 vatandaş yaralanmıştı

23 Mart 2018 13:18

Yargıtay, terör örgütü IŞİD'in Niğde Ulukışla saldırısında kararını verdi. Yargıtay, Çendrim Ramadani’ye verilen 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu’ya verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 124 yıl 6 ay hapis cezalarını onadı.

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye’deki ilk kanlı eylemi olarak bilinen saldırı, 20 Mart 2014’te Niğde’nin Ulukışla İlçesi’nde meydana geldi. K.Ö.’nün yönetimindeki taksi ile İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yolan çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu’nda rutin yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik tüfeklerle ateş açtı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, şüpheliler, Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban’ı şehit edip 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi yaraladı. Daha sonra ise gasp ettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar’ı öldürerek kaçtı. Çatışmada yaralan teröristler, kısa sürede yakalandı.

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