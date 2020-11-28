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Yargıtay'ın yeni üyeleri resmileşti; atanan yeni üyeler Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Kasım 2020 08:50

HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

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