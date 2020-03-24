Yargıtay'ın yeni başkanı, aylar önce seçileceği söylenen Akarca oldu

T24 Ankara

İsmail Rüştü Cirit'in emekliye ayrılmasıyla Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Başsavcılığı görevini yürüttükten sonra bu göreve getirilen nadir isimlerden oldu. Akarca'nın Yargıtay Başkanı olacağı aylar öncesinde gündeme gelmişti. Kulislerde, iş insanı, eski AKP MKYK üyesi Ethem Sancak'la akraba olan Akarca, 2010'da Yargıtay üyeliğine seçildikten sonra mesleğinde hızla yükseldi.

267 oy alarak, Yargıtay'daki seçimin ikinci turunda Yargıtay Başkanı seçilen Mehmet Akarca, 2010'da Yargıtay üyesi oldu. 2015'te ve 2019'da iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Başsavcılığı'na atanan Akarca, Tank Palet Fabrikası'nın ortaklarından olan, BMC Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AKP MKYK üyesi, iş insanı Ethem Sancak'ın eniştesi.

Akarca, 1963 Siirt doğumlu. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesi'ni bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yaptı.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mehmet Akarca, sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. 18 Ocak 2010'da Yargıtay üyeliğine seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21 Ekim'te Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı'na getirildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Mayıs 2015'te Yargıtay Başsavcılığı'na atanan Akarca, 21 Mayıs 2019'da ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Akarca, genç sayılabilecek bir yaşta iki kez Yargıtay Başsavcılığı koltuğuna oturduktan sonra Yargıtay Başkanı oldu.

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