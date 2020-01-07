Yargıtay'ın, Şike davasında Aziz Yıldırım'ın beraat kararını usulden bozması ne anlama geliyor?

Sözü yazarı Aytunç Erkin, Yargıtay'ın Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında şike yapmakla suçlandığı davada verilen beraat kararını usulden bozmasının ne anlama geldiğini yazdı. Bozma kararının gerekçesinde, "FETÖ'nün futbol camiasını ele geçirerek söz sahibi olmak istediği... Bunun için de örgütün sevmediği Aziz Yıldırım'ı seçtikleri..." ifadelerinin yer aldığını belirten Erkin, Fenerbahçe operasyonunun FETÖ'nün amaçlarına ulaşmak için yapıldığına dair yeni delillerin istendiğini kaydetti.

Yargıtay'ın 2015'te verilen beraat kararının üzerinden geçen dört senede yeni delillerin dosyaya konmasını istediğini belirten Aytunç Erkin, bu delilleri ele aldı.

Ergenekon gerekçeli kararı: Örgüt yok, şike de yok

Ergenekon davası gerekçeli kararından bahseden Erkin, kararı veren İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin “Örgüt yok, şike de yok” tespiti yaptığını belirtti. Erkin, "Bugüne kadar davanın sadece ‘hukuka aykırı dinlemelerden' dolayı beraate dönüştüğünü söyleyenlerin elindeki önemli bir argüman alınmış oldu" dedi.

FETÖ Çatı Davası gerekçeli karar: İktidara ulaşmak için Şike davasını kullandılar

Erkin, FETÖ Çatı davası gerekçeli kararında ise "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının; örgüt lideri Fetullah GÜLEN'in talimatı ile devletin tüm kılcallarına sızmakla kalmayıp, kamu imkanlarını kullanarak kendilerine rakip olarak gördükleri ve hedefledikleri iktidara ulaşmak için karşılarına çıkabilecek devlet kurumlarını ve şahısları bertaraf etmek için de her türlü hile ve yöntemi acımasızca kullandıkları görülmüştür. Kamuoyunda bilinen adıyla; Cübbeli Ahmet Hoca Davası, Şike Davası, Tahşiye Davası, Askeri Casusluk Davası örnek olarak verilebilecek davalardan sadece birkaçıdır" ifadelerinin yer aldığı söyledi.

Fetullah Gülen'in yazısı: Aziz Yıldırım bize düşman

Aytunç Erkin, Mayıs 2015'te Şüpheli Halil Karakoç'tan ele geçirilen hard disk, flash bellek ve bilgisayarlarda yaptığı incelemede bulunana Fetullah Gülen'in yazısında, “… Şike hadisesi sporda maalesef siyaseti geride bıraktı, gölgeledi. Aziz Yıldırım tabi ki ehli imanın olduğu yerde hep düşmanlık yaptı… Bugün halka cebretmek kolay ama yarın Hakkın divanı var.” ifadelerinin yer aldığını hatırlattı.

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TIKLAYIN - Yargıtay, Aziz Yıldırım hakkında Şike Davası'nda verilen beraat kararı usulden bozdu