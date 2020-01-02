Yargıtay, Aziz Yıldırım hakkında Şike Davası'nda verilen beraat kararı usulden bozdu

Yargıtay, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında şike yapmakla suçlandığı davada verilen beraat kararını usulden bozuldu.

Yargıtay kararına göre; daha önce iki ayrı davanın birleştirilmesi üzerine, dosyadaki bazı isimlerin yakalama kararının olduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı olan isimlerin yeniden yargılama sürecinde ortaya çıkması nedeniyle davaya dahil edildikleri kaydedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde her iki dava birleştirilerek hükme vardırılmıştı. Yargıtay, bu kararla 'İki davanın ayrı ayrı görülmesi gerektiği'ni belirtti.

Neticesinde bir karar verilmesi gerektiği kaydedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından iki ayrı dosya olarak yeniden yargılama yapacak. Mahkemenin vereceği karar neticesinde temyiz edilmesi durumunda yeniden Yargıtay'ın önüne gelecek.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın “şike” ve “örgüt” suçundan beraatına karar vermişti.