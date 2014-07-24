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‘Yargıtay imamı için delil yok’

AKP'li Mehmet Ali Şahin, 17 ve 25 Aralık operasyonlarının ardından 30 Aralık’ta iddiayı gündeme getirmiş, 21 Ocak’ta Yargıtay’a belge ilettiğini söylemişti

24 Temmuz 2014 12:33

Yargıtay Başkanlığı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in gündeme getirdiği, Yargıtay’da “cemaatin imamı” denilen bir kişinin olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, muhakkik raporu, başvurucu ile diğer kişilerin beyanlarının birlikte incelenmesi sonucunda, dosyaya sunulan hiçbir delilin soruşturmanın bir sonraki aşamasına geçmeye imkan verecek nitelikte olmadığı değerlendirilerek ileri sürülen iddia ile ilgili herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” denildi

Şahin, 17 ve 25 Aralık operasyonlarının ardından 30 Aralık’ta iddiayı gündeme getirmiş, 21 Ocak’ta Yargıtay’a belge ilettiğini söylemişti.

Yargıtay Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

“Başvuru sahibi, Yargıtay’a gönderdiği yazılı beyanında isim belirtmeksizin iki avukattan aldığı bir kısım bilgilerden bahsetmiştir. Muhakkike verdiği ifadesinde ise avukatlardan birinin yakın akrabası olduğunu belirterek tanıklıktan çekinme hakkını kullandığını beyan etmiş, diğer avukatın ise ismini vermemiştir. Tanık olarak dinlenilen başvurucu tarafından çekinme hakkı kullanıldığı için CMK’nın 210/2 maddesi uyarınca, tanıkların delil olarak değerlendirilme yasağı sözkonusu olduğundan ifadelerinin alınması yasal engel nedeniyle mümkün olmamıştır. Araştırmada başvuru sahibinin ifadesinde belirttiği üyenin son 10 yıla ilişkin yurtdışı çıkış bilgileri ile diğer bir kısım kurumlardan getirtilen belgeler üzerinden inceleme sonucu rapor düzenlenmiştir.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, muhakkik raporu, başvurucu ile diğer kişilerin beyanlarının birlikte incelenmesi sonucunda, dosyaya sunulan hiçbir delilin soruşturmanın bir sonraki aşamasına geçmeye imkan verecek nitelikte olmadığı değerlendirilerek ileri sürülen iddia ile ilgili herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.” 

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