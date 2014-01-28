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'Gizli zarftaki Yargıtay imamı' Hüseyin Yıldırım iddiası

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in gündeme getirdiği 'Yargıtay imamı' olduğu öne sürüldü

28 Ocak 2014 11:54

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, "Yargıtay'daki cemaatin imamı, bir dosyayı Pensilvanya'ya göndermiş" dediği ve gizli damgalı zarfla Yargıtay'a sunduğu ismin Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım olduğu öne sürüldü.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi üyeliğinin yanı sıra Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüten Yıldırım, Mehmet Ali Şahin’in Adalet Bakanlığı döneminde Müsteşar Yardımcılığı’na getirilmişti. “Muaz bin Cebel” takma adlı kişinin de “Yargıtay imamı” ya da cemaat adına yargıda iş yürüten isimlerden olduğu konuşuluyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şahin, “Önemli bir holdingin başında bulunan kişi hakkında bir ceza davası var ve mahkûm olmuş. Dosya Yargıtay’a gelmiş. Yargıtay’da cemaatin imamı diye nitelendirilen kişi, bu önemli kişinin dosyası ile ilgili nasıl karar verilmesi noktasında dosyanın kısa bir özeti ile Pensilvanya’ya sormuştur. Bir savcı, hâkim böyle bir şey yapabilir mi diye düşündüm ama hafızam kabul etmedi. Ama araştırdığımda maalesef bunun doğru olduğunu öğrendim” demiş, Yargıtay’ın “Somut bilgi ve belge olursa yasal işlem başlatılacaktır” açıklaması üzerine ismi gizli damgalı bir zarfla Yargıtay’a sunmuştu. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, geçen hafta toplanarak bir ceza dairesi başkanını iddiaları araştırmak ve konuyla ilgili rapor hazırlamakla görevlendirmişti.

 

Şahin müsteşar yardımcısı yaptı

 

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın AKP kulislerine dayandırdığı habere göre, Şahin’in Yargıtay’a bildirdiği ismin Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım olduğu belirtiliyor. Yıldırım, AKP iktidara geldikten sonra Ağustos 2003’te Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na, 2006 yılında Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na getirildi. Yıldırım, Mehmet Ali Şahin’in Adalet Bakanlığı döneminde müsteşar yardımcılığına atandı. HSYK’nin yapısının değiştirildiği anayasa değişikliği paketinin referandumundan önce Yargıtay üyeliğine seçilen Yıldırım, referandumdan sonra da Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na atandı. Yıldırım, halen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nde üye olarak da görevini sürdürüyor.

 

AKP görevden almak istiyor

 

AKP’nin dondurduğu HSYK yasa önerisinin kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi’yle ilgili maddelerinde, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı, başkan yardımcıları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri, genel sekreter, eğitim merkezi müdürü ve müdür yardımcıları, akademide görevlendirilen hâkim ve savcılar ile diğer personelin görevlerine son verilmesi öngörülüyor.

 

Muaz Bin Cebel imam mı?

 

AKP’li Şahin’in “Yargıtay’daki imam” dediği ismin “Muaz bin Cebel” takma adıyla anıldığı da belirtiliyor. Muaz bin Cebel isminin Yargıtay’ın imamı olmayabileceği, yine yargıda cemaat adına faaliyet gösterdiği belirtilen isimlerden biri olabileceği de konuşuluyor. Muaz bin Cebel, Hz. Muhammed dönemine yetişen, Müslüman olarak onu gören, sohbetinde bulunan ve Müslüman olarak ölenlere verilen tanım olan sahabeler arasında yer alıyor. İslam tarihinde Cebel’den, Hz. Muhammed’in özellikle âlimliği ve dinin gereklerini yerine getirmesi açısından aldığı büyük övgülerle söz ediliyor.

 

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