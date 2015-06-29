Boşanma davasında sadakat şartı aranmayacak

Yargıtay, eşlerin boşanma davası açtıktan sonra da “sadakat” başta olmak üzere evlilik birliğinin devamıyla ilgili yükümlülüklerinin devam ettiğine ilişkin önceki içtihatlarını değiştirdi.

Kemal Göktaş’ın Milliyet’te yer alan haberine göre; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin ilke kararlarında “dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağı” belirtildi.

Böylece özellikle uzun yıllar süren boşanma davaları süresince tarafları bağlayan sadakat yükümlülüğü de ortadan kalktı. Yeni içtihada göre, boşanma davası açıldıktan sonra tarafların başka kişilerle ilişki kurmaları nedeniyle tazminat, nafaka ve velayet konularında aleyhte karar verilmeyecek.

Yargıtay, uzun yıllardır, boşanma davaları açıldıktan sonra da tarafların evlilikten kaynaklanan yükümlülüklerinin devam ettiğine hükmediyordu. Buna göre, boşanma davasına ilişkin karar kesinleşmeden önce tarafların sadakat yükümlülüğü de devam ediyordu. Ayrıca boşanma davası sürerken tarafların her türlü davranışları da kusur durumlarının belirlenmesinde etkili oluyordu. Bir davanın kesinleşmesi için yerel mahkemenin boşanma kararı vermesi de yetmiyor, kararın Yargıtay’ca onanması gerekiyor.

Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu içtihadı değiştirdi. Dairenin ilke kararlarında “dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların dikkate alınamayacağı” belirtildi. Daire bir kararında boşanma davasının davalısı olan kadının eşinin boşanma davası sürerken, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkin “dava tarihinden sonra gerçekleşen olayın kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağının tabii olduğuna” işaret ederek temyiz itirazlarını reddetti.

Kararlar genellikle oybirliği ile alınırken bir davada Başkan Vekili Mahmut Kamacı “evlilik sona erinceye kadar eşlerin sadakat yükümlülüklerinin devam ettiğini” savundu. Ancak diğer 4 üyenin oyuyla çıkan kararda “dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların eldeki dosyada dikkate alınmayacağı” belirtildi.

Kararı yorumlayan İzmir Barosu avukatlarından Fatih Karamercan 2. Hukuk Dairesi’nin, eşlerin boşanma dava tarihinden sonra sadakat yükümlülüklerinin devam ettiği görüşünden döndüğünü belirterek “Daire’nin önceki görüşü doktrin tarafından da eleştirilmekteydi. Bu ilke kararına göre artık eşlerin boşanma dava tarihinden sonra sadakat yükümlülükleri bulunmayacaktır. Yani eşlerden birisi veya her ikisi, boşanma dava tarihinden sonra sadakat yükümlüğünü ihlal etse bile bu durum boşanma davasında kusur durumlarını etkilemeyecektir” dedi.

Yargıtay’ın içtihat değişikliğinin bir sonucu da evli kişilerle birlikte olanların diğer eşlere tazminat ödemesiyle ilgili davalarda görülebilecek. Yargıtay bugüne kadar evli biriyle birlikte olan kişilere diğer eşin açtığı tazminat davalarını “haksız fiil” gerekçesiyle kabul ediyordu. Ancak boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin sadakat yükümlülüğü ortadan kalktığı için bu davalarda da farklı kararlar çıkabilecek.