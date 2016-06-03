Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: Doğu Perinçek'e 'ırkçı' demek ifade özgürlüğüdür

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gazeteci - yazar Roni Margulies’in bir yazısında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e ‘ırkçı’ demesinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Margulies’in 3 Nisan 2010’da yazdığı “Irkçılar parmak kaldırsın” başlıklı yazısı nedeniyle o tarihte İşçi Partisi şimdinin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in açtığı manevi tazminat davasının İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesinin ardından dava temyize götürülmüştü. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde temyiz edilen davada ‘kabul’ kararı bozulmuştu. Yerel mahkeme bozma kararına direnince, Margulies’in avukatı Veysel Ok, direnme kararını Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşıdı.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Yerel mahkemenin direnme kararının bozulması, en üst organ olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Perinçek’in 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açtığı davanın Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne temyiz edilmesinin ardından 4. Hukuk Dairesi’nin bozma kararında belirttiği “Her ne kadar mahkemece, yazı içeriğinde geçen ‘ırkçı’ ifadesinin davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu benimsenmiş ise de; yazarın davacı hakkında ‘ırkçı’ tanımlamasında bulunması değer yargısı olup, değer yargısı eleştiri sınırları içinde değerlendirilmek zorundadır. Bu durumda ifade özgürlüğü anlamında niteleme, eleştiri sınırları içinde kalmıştır” değerlendirmesini de onayladı.

“Perinçek bugün sadece Ergenekoncu olduğu iddiasıyla hapiste, ırkçı olduğu için değil”

Margulies, dava konusu olan ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen Perinçek’e ‘ırkçı’ dediği yazısında, Türkiye’de Yahudilere yönelik ırkçılığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Birkaç yıl önce, İSKİ skandalı patlak verdiğinde, olaya adı karışan onca politikacı, şirket ve kişi arasında Yahudi asıllı bir holding sahibi de vardı. Aşırı sağın bütün gazeteleri özellikle bu ismin üzerinde durdu.

Bir de Doğu Perinçek’in Aydınlık gazetesi durdu. Bir köşe yazısında Yahudilerle sermaye arasında bir ilişki kurulup Yahudi düşmanı olmak gerektiği anlatıldı. Sağcı gazeteler holding sahibine sermayeyi temsil ettiği için değil, Yahudi olduğu için saldırıyordu. Aydınlık gazetesi de kendi ırkçılığını ortaya dökme fırsatı bulmuş oldu. Perinçek bugün maalesef sadece Ergenekoncu olduğu iddiasıyla hapiste, ırkçı olduğu için değil.”

Doğu Perinçek, yazının yazıldığı tarihte, Ergenekon soruşturması kapsamında Silivri Hapishanesi’nde tutuklu bulunuyordu.