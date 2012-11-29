Yargıtay: Hilmi Özkök'e soruşturma açamayız, hukuki boşluk var!

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök hakkında, görevi kötü kullanma, yargı görevi yapanı etkileme ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddialarıyla yapılan şikâyete Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı “kanuni boşluk” gerekçesiyle işlem yapmadı.

Balyoz davası avukatlarından Haluk Pekşen’in, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet, “Hukuki boşluk var. Eski Genelkurmay Başkanları hakkında soruşturma açamayız” denilerek reddedildi.

Bir süre önce de Ergenekon davasında tutuklu yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un avukatları, yargılamanın Anayasa gereğince Yüce Divan’da yapılması için başvurmuş ve Yargıtay bu talebi “Yetkisizlik” gerekçesiyle reddetmişti.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet gazetesindeki haberine göre; Yargıtay, bu konuda hukuku boşluk bulunduğuna ilişkin görüşünü Başbakanlığa ilettiğini de açıklamıştı. Yargıtay, ret kararına gerekçe olarak da isnat edilen suçun “terör suçu” olmasını göstermişti.

Yargıtay’ın son kararı, avukat Pekşen’in, 3 Ekim’de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Hilmi Özkök aleyhinde, “TCK’nın 257. maddesi gereği görevi kötü kullanma ve görevi ihmal, TCK’nın 277 ve 288. maddeleri kapsamında da “yargı görevi yapanı etkileme ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiasıyla, şikayette bulunması sonrasında alındı.

Avukat Pekşen’in şikayet dilekçesine yanıt, 5 Ekim’de verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen resmi yanıtta, genelkurmay başkanlarının kim tarafından yargılanacağı konusunda “kanuni boşluk” olduğu belirtilerek, Başsavcılığın Özkök hakkında herhangi bir işlem yapamayacağı belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Mehmet Beşir Güven imzasıyla gönderilen yazıda, bu belirsizlik ve boşluğun giderilmesi için Başbakanlık, Adalet ve Milli Savunma Bakanlıkları'na da yazı yazıldığı anımsatıldı.