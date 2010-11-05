Yargıtay Haberal'ın tazminat talebini onadı

T24 - Yargıtay, Prof. Mehmet Haberal’ı tahliye etmedikleri için, toplam 13 bin 500 lira tazminata mahkum olan 9 hakimle ilgili kararı onayladı. Tazminat onanmasıyla, Haberal’ın tahliyesi de gündeme geldi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bugün Ergenekon davası tutuklusu Prof. Mehmet Haberal’ı tahliye etmedikleri gerekçesiyle toplam 13 bin 500 lira tazminata mahkum olan 9 hakimle ilgili kararı onadı. Kararın onanmasıyla birlikte 17 Nisan 2009 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Haberal’ın tahliyesi de gündeme geldi.

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Yargıtay'ın verdiği karar sonrası gündeme gelen Prof. Dr. Haberal'ın tahliyesi konusunda, "Gerekçesiz tutuklama kararı vermiştir. Tutuklama için bir gerekçe olması gerekir. Ancak bu durum olması halinde bile tutukluluk devam etmekte ve bu tutukluluk hali bir cezaya dönüşmektedir. Prof. Dr. Haberal gibi birçok kişi daha tutukludur. Bu karar mahkemeler için de uyarıcı bir niteliktedir" dedi.

Prof. Haberal, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Rüstem Eryılmaz, Resul Çakır, Kemal Can, Yakup Hakan Günay, Mehmet Faik Saban, Nurettin Ak, İdris Aslan, Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu ve Ali Efendi Peksak hakkında ‘’Rahatsızlığı nedeniyle ölüm riski taşıdığı, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı halde’’ tahliye taleplerini reddettikleri gerekçesiyle, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne tazminat davası açmıştı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi de, Haberal'ın "Tutukluluk Halinin Devamına" ilişkin verdikleri kararların CMK'ya aykırı olduğu gerekçesiyle 9 hakimi, bin 500’er lira tazminata mahkum etmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bugün, verilen bu kararı onmayacak ya da bozacak. Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği nihai karar, Türkiye genelinde görev yapan binlerce hakimi yakından ilgilendiriyor.



