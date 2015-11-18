Yargıtay'dan kritik karar: Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı kullanmak çalmak sayılmaz

Yargıtay, “Facebook” hesaplarında kullanılan fotoğrafların başkaları tarafından kullanılmasına ilişkin tartışma yaratacak bir karar verdi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasının Facebook hesabında herkese açık profil resmini alarak kullanan sanığa verilen mahkûmiyet kararını bozarak “Facebook’ta herkese açık fotoyu çalmak suç değil” kararını verdi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, İstanbul’da bir sanık hakkında başkasının “Facebook” hesabındaki fotoğrafını alarak kendi Facebook hesabına koydu. Fotoğrafı izinsiz kullanılan kişinin suç duyurusu üzerine sanık hakkında İstanbul 12. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarından dava açıldı. Mahkeme 2013 yılında verdiği kararla sanığı mahkûm etti.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise mahkemenin kararını bozdu. Kararda sanığın, internette Facebook hesabındaki herkese açık profil resmini kopyalayarak rıza olmaksızın kendi Facebook hesabına koyduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Sanık tarafından, katılanın (şikâyetçinin) sürekli takip, denetim ve gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş özel hayatın gizliliğini ihlale yol açacak bir görüntü yoktur. Katılanın, Facebook’taki profil resmi, katılanın başkalarınca görülmesi ve bilinmesini istemediği, hukuk tarafından gizliliği ve korunması temel bir şahsiyet hakkı kabul edilmiş özel yaşam alanına ilişkin görüntü olarak değerlendirilemez. Atılı özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun yasal unsurları itibarıyla oluşmamıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu yönünden değerlendirme yapıldığında ise katılanın Facebook hesabındaki resmi kişisel veri kapsamında kabul edilebilir ise de; sanığın, resmi, katılanın internette Facebook hesabındaki herkese açık profil resminden elde etmesi ve katılana ait başkaca bir kişisel bilgiye yer vermeden kendi Facebook hesabına koyması nedeniyle hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yaymadan da söz edilemeyeceğinden, beraatı yerine yazılı düşüncelerle mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.”