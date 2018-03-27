Yargıtay, eşini öldürmeye kalkan 'erkeğe' 20 yıl cezayı fazla buldu

Eşini bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden erkeğe verilen 20 yıllık hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozdu. Yargıtay, sanığa, haksız tahrimi ve iyi hal hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yerel mahkemenin, “eşlerin birbirlerine yönelik sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının boşanma sebebi olduğu, haksız tahrik indirimine konu olamayacağı” gerekçesini kabul etmeyen ve sanık kocaya fazla ceza verildiğini öne süren Yargıtay, yine mahkemenin “kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda hâkimlere de görev düşmesi, bu suçlarda takdiri indirimin sanıklar için adeta bir ödül olması” nedeniyle iyi hal indirimi uygulamamasının da “yasal olmadığını” kaydetti.

‘Sadakat yükümlülüğü’

Yargıtay, kararında sanık kocaya haksız tahrik indirimi uygulanmasını isteyerek, “Mağdurun evlilik birliğinden kaynaklanan sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve sanığın eylemini bu hiddetin etkisi ile gerçekleştirdiği hususunda ciddi şüphenin olması sebebiyle, şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek sanık hakkında haksız tahrik hükümlerini düzenleyen ve 1/4 ile 3/4 arasında ceza indirimi öngören TCK’nin 29. maddesi uyarınca asgari oranda indirim yapılması gerektiği”ni kaydetti. Yerel mahkemenin bunu gözetmediği belirtilen kararda, “yazılı şekilde ‘eşlerin birbirlerine yönelik sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının boşanma sebebi olduğu ve bu hususun haksız tahrik indirimine konu olamayacağı’ şeklindeki gerekçe ile haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi suretiyle fazla ceza tayininin” bozmayı gerektirdiği vurgulandı.

Yargıtay, üçünçü bozma gerekçesini ise sanığa iyi hal indirimi uygulanmamasına dayandırdı. Yargıtay, yerel mahkemenin, “Hâkimlerin kadın cinayetlerini önleme görevi olduğu” yönündeki gerekçesini de kabul etmedi.