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Yargıtay, darbe girişimi sanığı eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu

01 Temmuz 2020 15:36

Yargıtay, darbe girişimi sanığı eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu. 

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen, TSK'dan atılan eski Korgeneral Metin İyidil'in istinaf mahkemesince beraat kararı verilmişti. İyidil serbest bırakılmış, hemen ardından bu karar kaldırılarak yeniden tutuklanmıştı. Beraate hükmeden hâkimler ise başka illere atanmıştı. 

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