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Yargıtay'dan kira indirimi kararı: Koronavirüs olağanüstü durum gösterildi

09 Ekim 2020 17:38

Pandemi sürecinde mahkemeye başvuran bir restoran işletmecisi kirasında yüzde 50 indirim yapılmasına hak kazandı. Mahkeme pandemiyi olağanüstü durum olarak niteleyerek iş yeri sahibini haklı buldu. Karar Yargıtay aşamasından sonra emsal niteliğinde olabilir.

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