Elektrik faturasındaki 'kayıp-kaçak' bedelinde son karar belli oldu

Yargıtay kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı kanun yararına kararın bozulmasını istedi, Yargıtay bozdu

Adalet Bakanlığı ise yerel mahkemece kesin olarak verilen hükmün kanun yararına bozulmasını istedi.

Bu nedenle dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, kanun yararına temyiz istemini kabul ederek, hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına karar verdi.

Yargıtay gerekçe olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21 Mayıs 2014 tarihli kararıyla bu bedelin mevcut mevzuat kapsamında tüketicilerden alınmasının hukuka uygun olmadığını kabul ettiği hatırlatıldı. 3'üncü Hukuk Dairesi kayıp-kaçak bedelinin, tüketicilerden tahsil edilemeyeceğini kabul ettiği aktarıldı.