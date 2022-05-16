Yargıtay'dan hayvanseverleri üzen karar: Site yönetim planında yazıyorsa binanın bağımsız bölümlerinde hayvan beslenemez

Hürriyet yazarı Oya Armutçu, Yargıtay’ın mevzuatımızda yasak olmamasına rağmen apartman veya sitenin yönetim planında “Hayvan beslenemez” yazılı olması halinde binadaki bağımsız bölümlerde kesinlikle kedi-köpek beslenemeyeceğine karar verdiğini yazdı.

Söz konusu kararda, “Bağımsız bölümlerde hayvanların beslenmesini açıkça yasaklamış olan yönetim planı hükmüne tüm kat malikleri uymak zorundadır” denildi.

Armutçu’nun aktardığına göre, köpeğinden ayrılmamak için hukuk savaşı veren davalı hayvansever avukatı kanalıyla Yargıtay’ın bu kararına karşı son çare olarak “karar düzeltme” yoluna başvurdu. Hayvanseverler şimdi, Yargıtay’dan çıkacak son kararı bekliyor.

Armutçu, “Eğer karar düzeltme aşamasında da karar değişmezse YP’de, “hayvan besleme yasağı” olan apartman ve sitelerdeki evcil hayvanlar; koku, ısırma veya başka şekilde bir rahatsızlık verip vermediklerine ilişkin bilirkişi incelemesi ve keşif yapılmadan evlerinden atılacaklar” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.