Yargıtay’dan emsal karar: Sağlık sorunu yoksa cinsel ilişkinin kurulamadığı durumlarda kabahat erkekte

Cinsel birliktelik kuramadıkları gerekçesiyle birbirlerine dava açan bir kadın ile erkeği ‘eşit kusurlu’ sayarak boşayan mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, sağlık sorunu yoksa, cinsel ilişkinin kurulamadığı durumlarda kabahatin erkekte olduğunu belirtti.

Yargıtay, evliliklerde yargıya taşınan ‘cinsel ilişki kuramama’ konusuyla ilgili dikkat çekici bir karara imza attı.

Maraş'ta H.Y. isimli erkek, eşiyle yeterince cinsel ilişki yaşamadığını öne sürerek boşanma davası açtı. 4 gün sonra da eşi E.Y., H.Y.’ye karşı aynı nedenle boşanma davası açtı.

6 aylık çifti boşayan mahkeme, ‘eşit kusurlu’ gördüğü kadın ile erkeğin tazminat taleplerini reddetti. Ancak E.Y., manevi yönden itirazda bulunarak dosyayı temyiz götürdü.

Sabah’ta yer alan habere göre, kadının itirazını haklı bulan Yargıtay, eşiyle cinsel ilişki yaşamayan erkeğin ‘tam kusurlu’ olduğuna hükmetti ve mahkemenin verdiği kararı bozdu.

“Tarafların evlilikleri sürecinde sağlıklı cinsel ilişki kuramadıkları soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır” denilen kararda, sağlıklı cinsel ilişkide kadın ve erkeğin cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerin bulunmaması halinde, erkeğin kusurlu olduğunun kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.