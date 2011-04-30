Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Hasan Erbil atandı

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Hasan Erbil kimdir?

Görev süresi 21 Mayıs 2011'de sona erecek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın yerine Yargıtay Büyük Genel Kurulunda bu hafta içi yapılan aday belirleme seçiminde Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil 283 puanla en yüksek oyu almıştı.Cumhurbaşkanı Gül, karar vermek için kendisine tanınan 15 günlük sürenin ikinci gününde tercihini yaparak en yüksek oy alan adayı göreve atamış oldu.Diğer dört aday ve aldıkları oy sayısı ise şöyleydi:6. Ceza Dairesi Başkanı Celal Altunkaynak 139, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Erdal Gökçen 130, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Hakkı Manav 126 ve 12. Hukuk Dairesi Üyesi Lütfi Tombaloğlu da 10 oy.Yeni seçilecek Başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya, 21 Mayıs 2007'de Başsavcılığa seçilmişti. Dört yıllık görev süresi dolan Yalçınkaya'nın yaş haddinden emekliye ayrılması için 4 yılı daha bulunuyor.Hasan Erbil, 2 Mart 1952'de Denizli Yüreğil'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1973'te mezun olduktan sonra Denizli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Erbil, sırasıyla Posof, Sarıcakaya Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı ile Köyceğiz, Mardin ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.Yargıtay üyeliğine 8 Mayıs 2001'de seçilen ve bir dönem Yüksek Seçim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Erbil, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürüyordu.Seçim Hukuku ile ilgili basılı eseri bulunan Erbil, evli ve iki çocuk babası.Erbil, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimde en yüksek oyu almıştı. Seçimde, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil 283, 6. Ceza Dairesi Başkanı Celal Altunkaynak 139, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Erdal Gökçen 130, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Hakkı Manav 126 ve 12. Hukuk Dairesi Üyesi Lütfi Tombaloğlu da 10 oy almıştı.