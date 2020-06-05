Bekir Şahin'in Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilmesi Resmî Gazete'de

Cumhurbaşkanı Atama Kararları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

"Vatandaşlıktaki 'Türklük' tanımı kalkacak" demişti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na da Ayşenur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

Başdanışmanlık görevine atanan Ayşenur Bahçekapılı, AKP Grup Başkanvekili olduğu 2009 yılında, Taraf Gazetesi'nden Neşe Düzel'e yaptığı açıklamalarda, açılımın başarısının Anayasa'daki 'Türklük' tanımının kaldırılmasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

Bahçekapılı, “Vatandaşlık tanımı da değiştirilecek. Herkes kendi etnik kökenini ifade edebilecek ve üst kimlik olarak 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyecek” açıklamalarının ardından Neşe Düzel’in, “Yani Vatandaşlıktaki 'Türklük' tanımı kalkacak öyle mi?” sorusuna ”Tabii. Yoksa demokratikleşmeyi yapamazsınız“ diye karşılık vermişti.