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Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve 1. Daire Üyesi Akdoğan: Bazı meslektaşlarımızın hatalı, kamuoyunu rencide eden kararları var

20 Haziran 2021 08:21

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve 1. Daire Üyesi Fatih Akdoğan ise 88 bıçak darbesi ile işlenen cinayette takdir indirimi uygulaması yapıldığını hatırlatarak “Ailem ‘Bu nasıl karar?' diyor, onlara dahi izah edemiyorum. Maalesef, bazı meslektaşlarımızın hatalı, kamuoyunu rencide eden kararları var'' dedi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, Türkiye'nin yüksek yargı temsilcileri, geçen hafta TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi. Hâkimler Savcılar Kurulu 1. Dairesi Başkanı Halil Koç “Türkiye'de 21 bin 993 hakim ve savcı görevde. Hâkimlerin yüzde 36.3'ü, savcıların ise yüzde 15'inin kadın. Sadece Sinop'ta ve iki ilçede kadın başsavcı var” diye konuştu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ise “iyi hal indirimi” konusunda “Haksız tahrik, müebbet hapsi 18 yıla indiriyor. Olayları televizyondan izlediğimiz zaman ‘Bu nasıl tutuklanmaz ?” diye içimizden geçiyor. Sosyal medyadaki  propaganda sonrası tutuklanıyor. Baştan tutuklansın o zaman. Bu yargı için ciddi bir itibar kaybı” ifadesini kullandı. 

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