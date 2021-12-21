Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldürdüğü için yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde yaşayan Nevin Yıldırım, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına attı. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan Nevin Yıldırım, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay günü, Gider'den 6 aylık hamile olan sanık Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıldırım, 2015'te yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu müebbet hapis cezasını onadı

Yıldırım hakkında verilen kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan daire heyeti, suçun işleniş şekli ile tanık beyanları dikkate alındığında eylemin tek kişi tarafından işlenmediği düşünüldüğünden sanığın suç ortaklarının tespiti için suç duyurusunda bulundu. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararında belirtilen araştırma yapıldıktan sonra 2018'de sanık Yıldırım'ın "kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldırım lehine asgari oranda tahrik indirimi uygulanması gerektiği görüşüyle karara itiraz etti.

Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, dosyayı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu müebbet hapis cezasını onadı.

Gerekçeli kararda, olayda, maktulden kaynaklanarak sanığa yönelen haksız bir fiilin bulunmadığının kaydedildi. Kararda, sanığın rızaya dayalı olarak maktulle yaşadığı birlikteliğin, sanık lehine haksız tahrik hükmünün uygulanmasına yol açmayacağına değinildi.

Yıldırım'ın müebbet hapis cezası aldığı duruşmaların kronolojisi için tıklayınız