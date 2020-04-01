Yargıtay, Botaş ve Milli Eğitim'de personellerin bağış kampanyasına katılması istendi

BOTAŞ’ta işçilere ve idari personele atılan mesajda “Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında 2020 Nisan ayı maaşlarımızdan; kapsam dışı personelimizden 400 TL, kapsam için personelimizden 200 TL olmak üzere kesinti yapılacaktır. Kampanyaya, öngörülen tutardan daha fazla veya daha az miktarda bağış yapmak isteyen personelimizin…” dendi.

Evrensel'in haberine göre konu hakkında konuşan Ankara BOTAŞ’tan bir işçi kampanyanın duyurulduğunu, katılmak istemeyenlerin mesaj atması gerektiğini söyledi. Kendisinin de katılmadığını dile getiren işçi, zorunlu tutulmadığını söyledi.

"Gönüllü bağış sadece Elazığ depremi sonrasında oldu"

Ankara'dan başka bir BOTAŞ işçisi de “Mail ve mesajla kesinti bilgisi veriyorlar. İstemiyorsan kesmiyorlar ama kimse bunu göze alamıyor. İşinden atılma endişesi yaşıyor. Bu ilk değil, 15 Temmuz, İdlib, Barış Harekatı gibi operasyonlarda da kestiler. Gönüllü bağış sadece Elazığ depremi sonrası yapıldı” dedi.

Adana BOTAŞ’tan bir işçi de mesajın tüm çalışanlara geldiğini, mesaja bakıldığında zorunlu gibi göründüğünü söyledi.

Yargıtay miktar belirledi

Yargıtay da çalışanlarına gönderdiği Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca imzalı yazıyla bağış kampanyasına kurumsal olarak katılacaklarını duyurdu. Yazıda Yargıtay üyeleri, savcı ve hakimler için belirlenen alt sınır 1000 TL, personel için belirlenen alt sınırın ise 100 TL olduğu belirtiliyor. Personelden 20 Nisan'a kadar yazı ekinde verilen IBAN numarasına ödemelerin yapılması istendi.

Yargıçlar Sendikası, "Zorunlu bağış istenemez. İstenmiş ise adı bağış olmaz. Bagış için gönüllülük esastır. Miktarını da bağışçı belirler" açıklaması yaparak zorunlu bağışa tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre okul müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yöneticileri, öğretmenlerden bağış kampanyasına katılmalarını istiyor. Öğretmenlerin, bağış yapmamaları durumunda fişlenme kaygısı yaşadığı belirtildi. Bir okul müdürünün, öğretmenlere yolladığı mesajda, “Paranızı bu hesaplara gönderebilirsiniz. Ancak kim ne kadar gönderecekse bana özelden yazsın, benim de toplam tutarı ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmem gerekir” yazdığı ifade edildi.

Bir il milli eğitim müdürlüğünde görevli bir yöneticinin, okul yönetimlerine gönderdiği mesaj da şöyle: “Tüm okul ve kurumlarımızın müdürleri tarafından her türlü iletişim aracı ile öğretmen ve velilerimize ulaşılıp gerekli gayret gösterilip kampanyaya katılımın üst düzeyde tutulması için gayret gösterilecek olup her hafta cuma günü okul ve kurumlarımızın gayreti ile toplanan yardımın toplam tutarı tarafıma WhattsAptan, özelden okul ve kurum ismi belirtilerek gönderilecektir. Bu kampanyaya özel kurslarımızdan da katılım beklenmektedir.”