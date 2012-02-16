Yargıtay Bilge köyü davası kararlarından bazılarını bozdu

T24- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mardin Bilge köyünde 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada bazı sanıklar hakkında onama bazı sanıklar hakkında bozma kararı verdi.



Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Dairesi, kararını açıkladı. Güvenlik gerekçesiyle Çorum'da görülen davada, Çorum Ağır Ceza Mahkemesince olayın asli faili sanık Mehmet Çelebi ile birlikte 6 kişiye 44 kez ağırlaştırılmış müebbet, 14 yaşındaki M.Ş.Ç'ye 44 kez 15 yıl, evinde silah bulunduran A.Ç'ye 15 yıl, havaya ateş açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.Ç'ye de 6 ay hapis cezası verilmişti.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Mehmet Çelebi hakkında verilen 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Daire, Çelebi'nin karısı ile öldürdüğü kişi arasında ilişki olduğunu iddia etmesi ve çocuklarının bu kişiden olduğu iddiasıyla DNA testi istemesi nedeniyle Adli Tıp Raporu'nun beklenmesi gerektiğine hükmetti.

