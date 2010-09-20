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Yaşam

Türkiye, Bilge Köyü'nde yaşananları 1 yılda unuttu

Adını bir katliamla dünyaya duyuran Bilge Köyü'nün çocukları bir gecede öksüz ve yetim kaldı. Türkiye, o çocukları 1 yılda unuttu.

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Türkiye'nin bir köyü var. O köyün annelerini, babalarını, amcalarını teyzelerini bir gecede kaybetmiş çocukları var. Adını bir katliamla dünyaya duyuran Bilge Köyü'nün çocukları bir gecede öksüz ve yetim kaldı. Türkiye, o çocukları 1 yılda unuttu. Yemek yardımının ardından çocuklara yapılan ekmek yardımı da kesildi.


Acının taze, dayanılmaz olduğu anlarda köyün dört bir yanı kameralarla dolmuştu. Ziyaretçileri boldu.


Yetkililer "Sizi yalnız bırakmayacağız" diye sözler verdi. Türkiye'den yardımlar yağdı o köye.


Uzaktaki köy, 4 Mayıs 2009'da 44 kişinin katledildiği Mardin'in Bilge Köyü'ydü.


Fakat kameralar gidince, ziyaretçiler gelmez oldu. Yardımlar kesildi; sözler unutuldu.


Bilge Köyü'nün katliamdan geride kalan sakinleri, yapayalnız bırakıldı.


Bugün ise, ders zili çaldı köyün okulunda. Çocuklar, önce anne babalarının mezarını ziyaret etti; sonra okulda toplandı.


Okulun 14 anasınıfı öğrencisi var. Öğretmenleri henüz gelmedi. 15 ilköğretim öğrencisinin eğitimini gönüllü öğretmen Nesim Sürer verecek. Diğer çocuklar ise Mardin ve İstanbul'da öğrenim görüyor.


Katliamdan sonra yapılan yemek yardımı 6 ay önce kesilmişti. 5 gündür ekmek de gelmiyor Bilge Köyü'ne.


Burada, okula gelen çocukların uyandıklarında onlara kahvaltı hazırlayacak anneleri yok. İşte bu yüzden ekmek yardımı bile önemli onlar için.


Ama katliam mağdurları hem maddi sıkıntılarıyla hem de acılarıyla baş etmek zorunda. Çünkü devlet de, vatandaş da uzaktaki bu köye "benim köyüm" demiyor artık. Bilge Köyü'ne kimse gitmiyor...

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