Yargıtay, beş salsa aleti, altı düdük, dört zilli tefin delil olduğu davayı onadı

Adana, Mersin ve Hatay'da, 2009 yılında ekonomik krizi ve Başbakan Erdoğan'ı protesto ettikleri, 1 Mayıs'a ve 'Darbelere Karşı Demokrasi Mitingi'ne katıldıkları, iddiasıyla yargılanan 17 kişiden 13'ü hakkında verilen cezalar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, cezası onananlar arasında tek suçu MLKP’in yasal organı olduğu iddia edilen Ezilenlerin Sosyalist Platformu’na dernek binasını tahsis etmek olan, dönemin Adana İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Başkanı Ethem Açıkalın da yer alıyor. Sanıklar hakkında ‘gösterilen’ deliller ise şöyleydi: “Che Guvera isimli teröristin hayatını anlatan film, Kazım Koyuncu belgeseli, Lenin işlemeli duvar halısı, ‘kuş gribi’ bildirisi, altı düdük, beş salsa aleti, saç bandı, yelek dört zilli tef...”

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 10 Mart 2009’da yasadışı MLKP’ye yönelik operasyon kapsamında Adana, Mersin ve Hatay’da 22 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanların sekizi tutuklanırken, 22 şüpheliye MKLP üyesi olmaktan dava açılmıştı. İddianamede, söz konusu derneklerin yaptığı veye katıldığı; Mersin’de 25, Adana’da 19 ve Hatay’daki dokuz eylem, etkinlik ve açıklamalar ‘örgütsel suç’ sayıldı. Fakat yine iddianameye göre bu eylemlerin tamamı izinli ve demokratikti. Ne bir polis müdahale etti, ne de yasal işlem yapıldı. Başsavcılığın ‘suç’ gördüğü eylemler şöyleydi:

- Adana’da birçok parti ve derneğin oluşturduğu Kadın Emeği Kolektifi’nin İnönü Parkı’ndaki basın açıklamasına katılmak. Bu eylemde, İstanbul’da kendisine polis süsü veren üç kişinin bir kadını bardan saçlarından sürükleyerek kaçırılması protesto edilmişti. İddianamede, protesto için, ‘Emniyet teşkilatı tahkir ve tezyif ediliyor’ denildi.

- DİSK ve KESK’in Ankara’da, krizi protesto yürüyüşüne katılmak.

- İmza standı açıp, ‘Emekçiler Sokağa, Eyleme’ başlıklı bildiriyi dağıtmak.

- ‘İşçi Sağlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurultayı’na katılmak. İddianamede, etkinlik için, “Sözde işçi kurultayı” deniyor.

- Yılmaz Güney’in fotoğrafı bulunan takvimleri satmak.

- Kahramanmaraş katliamının yıldönümünde Uğur Mumcu Meydanı’ndaki anma mitingine katılıp, “Maraş’ın hesabı sorulacak” sloganı atmak.

- Gazze saldırısını protesto etmek.

- ‘Emekçiler, Sokağa, Eyleme’ başlıklı bildirileri yoldan geçen vatandaşlara dağıttıkları, ekonomik kriz nedeniyle mağduriyet yaşanan şahısların çalıştıkları işyerlerini ziyaret ederek veya mahallelerde toplantı düzenleyerek mağdur olan şahısları veya ailelerini provoke ederek, işyeri işgalleri veya benzeri kanunsuz eyleme teşvik etme...”

- Adana Kadın Platformu’nun İsrail, ABD ve hükümeti protesto açıklamasına katılıp, “Filistinli kadınlar yalnız değildir” yazılı pankartın ucundan tutmak.

- Gazeteci Hrant Dink’in ölümünün ikinci yılında yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katılmak.

- Hatay Künefeciler Meydanı’nda, ‘Susurluk’tan Ergenekon’a, Ergenekon Dağıtılsın’ adlı açıklamayı yapmak. Cezaevlerine yönelik 19 Aralık Operasyonu’nu, Gazze saldırısını protesto etmek.

- Antakya Demokrasi Platformu’nun, Hrant Dink’in ikinci ölüm yıldönümündeki yürüyüşüne katılıp, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” sloganı atmak.

- Mersin’de, liseli öğrenciler için futbol turnuvası düzenlemek. İddianamede bu etkinlik için “Halı sahada sözde futbol maçı adı altında sosyal faaliyetler düzenlemek”

- Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yapılan yürüyüşe Emekçi Kadınlar Derneği olarak katılmak. EKD için “Sözde kadın haklarını savunan” deniliyor.

- 1 Mayıs mitingine katılmak, AKP il binası önünde zamları protesto etmek.

- Taş Bina önünde, ‘Kontgerilla dağıtılsın, darbeciler yargılansın’ bildirisini okumak, Yunanistan’da bir gencin polis tarafından öldürülmesini protesto etmek, Hrant Dink’i anmak...

- İşten çıkarılan sendikalı işçilerle dayanışmak için Mersin Limanı önünde yapılan basın açıklamasına destek vermek

- ‘Darbelere Karşı Demokrasi

Mitingi’ne katılmak

- “Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin’e gelişini ve AKP’yi protesto ederek kitleleri tahrik etmek suretiyle bir çatışma ortamı yaratmak ve yapılacak mitingi protesto etmek amacı ile 8 Mart 2009 tarihinde Başbakan’ın halka hitap edeceği metropol miting alanına tahminen 50 metre mesafede bulunan Akdeniz Belediyesi önünde toplanarak Taş Bina önüne yürüyüşe geçerek, açıklama yaptıktan sonra dağılmak...”

Che Guvera isimli terörist!

Yapılan aramalarda ise bir kişide, kapaklı bir demir boru ve 280 gram barut bulunduğu belirtildi. Bunun dışında, ‘ele geçirilen’ bazı deliller şöyle:

- 1982 yılında yasaklanan ‘Marks-Engels-Lenin, Gerilla Savaşı’ başlıklı kitap.

- 1990 yılında yasaklanan ‘Sosyalizm Kazanacak’ adlı kitap.

- ‘Ezilenler Birleşsin’ yazılı duvar takvimi.

- ‘Dondurmam Gaymak’, ‘Muro’, ‘Recep İvedik’ ve ‘Issız Adam’ adlı film CD’leri.

- Kürtçe ve Türkçe şarkı CD’leri, oyun havaları.

- Che Guvera isimli teröristin hayatını anlatan belgesel türü filmler.

- Kuş gribi konulu bildiri

- ‘BEKSAV Sinema Atölyesi’ ibareli CD içerisinde; Kazım Koyuncu isimli sanatçının hayatını anlatan belgesel film

- ‘Komünist Manifesto’ adlı kitap.

- Altı düdük, beş salsa aleti, dört zilli tef. Lenin fotoğrafı işlenmiş duvar halısı. ‘Töre mağduru kadınlar’ konulu yazı ve fotoğraflar.

-Deniz Gezmiş isimli teröristin anısına hazırlanan, hayatı ve örgütlü mücadelesini anlatan görüntüler.