Yargıtay 'bekareti bozulmadı' dedi, tecavüzcünün cezasında indirim istedi

Down sendromlu 18 yaşındaki Ö.Ö. hamile kaldı, Adli Tıp 'bebek babasından' dedi. Mahkeme babayı tecavüzden suçlu bulup 15 yıl ceza verdi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise 'bekaretin bozulmadığı' yönündeki rapor nedeniyle 'basit cinsel istismar var' deyip kararı bozdu, indirim istedi.

İstanbul'da, zihinsel engellilerin devam ettiği bir okulda eğitim gören Ö.Ö., karnının ağrıdığını söyleyince ailesi tarafından doktora götürüldü. Muayenede down sendromlu Ö.Ö.'nün hamile olduğu anlaşıldı. Anne ve babası polise başvurdu ve soruşturma açıldı. Kartal Adli Tıp'tan rapor alındı ve bebeğe kürtaj yapıldı.

Akşam gazetesinden Seda Kılıç’ın haberine göre raporda 'Ö.Ö.'nün bakire, ultrason raporuna göre de gebe olduğu' bilgisine yer verildi. Cenin üzerinde yapılan DNA testinde ise bebeğin yüzde 99.99 ihtimalle genç kızın babası A.Ö.'den olduğu tespit edildi. 'Kızına cinsel istismarda bulunmadığını, durumu savcılığa da kendisinin ihbar ettiğini' söyleyen baba cezaevine gönderildi.



Rezaleti anlattı



Ö.Ö. ile öğrenim gördüğü okulda psikolog, formater öğretmen ve sınıf öğretmeninin katılımıyla görüşme yapıldı. Genç kız, babasının gece yanına geldiğini, kendisini öptüğünü, karnını ağrıttığını söyledi. Ö.Ö. 'Bu kötülüğü sana kim yaptı?' diye soran polise de istismarı anlattı.



Anne: Eşim de olabilir



Ö.Ö.'nün öğretmeni ise verdiği ifadede, kürtaj sonrası bu olayı kimin yapmış olabileceğini sorduğu annenin 'Bilmiyorum, herkes olabilir, babası eve alkollü geliyor. Babası bile olabilir' dediğini aktardı.



Ceza ğst sınırdan verildi



Baba A.Ö., Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde yargılandı. Mahkeme babayı, 'Vücuda organ veya sair bir cisim sokmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, yasada öngörülen cezanın en üst sınırından babayı cezalandırmış oldu.



Nasıl olduğu açıklansın



Dosya temyize gitti. 14. Ceza Dairesi ise ilginç bir karara imza atarak tecavüzü görmezden geldi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nce, 1'e karşı 4 oyla verilen kararda, Adli Tıp'tan alınan raporda 'Mağdurenin kızlık zarının ince kenarlı olup duhule müsait olmaması ve mağdurenin bakire olması' ifadelerinin yer aldığı hatırlatıldı.



'Basit cinsel istismar'



Bu nedenle sanığın eyleminin 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçunu oluşturduğu belirtildi. Daire, 'sanığın vücuda nasıl organ soktuğu açıklanmadan, çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ceza verilemeyeceğini' belirtti. Daire kararı, cezada indirim yapılması gerektiğini de içeriyor. Baba, Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde yeniden yargılanacak.



Bir hakim muhalif kaldı



Bir üye hakim ise karara muhalefet etti. Söz konusu hakim, mağdurenin Adli Tıp kararı öncesi çizdiği bir resimde S. adlı bir kıza yer verdiğini belirtti. Ö.Ö.'nun resimdeki kızı kendisiyle özdeşletirdiğini ve 'Babasının S.'ye yaptıklarını' anlattığını kaydeden hakim, 'Babası olan sanık A.Ö. tarafından hamile bırakıldığı tespit edildi. Eylemin kızlık zarı bozulmayacak biçimde vajinal yoldan organ sokmak suretiyle işlendiği anlaşılmıştır' ifadelerini kullandı.



Kanunlar ne diyor?



TCK'ya göre çocuklara tecavüz suçu 'çocukların cinsel istismarı' başlığı altındaki 103. madde kapsamında cezalandırılıyor. TCK'nın 103. maddesinin 1. fıkrasına göre çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. 103. maddenin 2. fıkrasına göre cinsel istismarın 'vücuda organ veya sair bir cisim sokulması' suretiyle gerçekleşmesi durumunda 8'den 15 yıla kadar hapse hükmediliyor. Cinsel istismar üst soy tarafından gerçekleşiyorsa ceza yarı oranında artırılıyor. Mahkeme, sanık babaya 2. fıkra kapsamında ceza verdi. Ancak Daire, 1. fıkraya göre ceza verilmesi gerektiğini hükmetti.



N.Ç. için 'rızası var' diyen daire



14. Ceza Dairesi, Mardin'de 26 kişinin istismarına uğrayan 13 yaşındaki N.Ç. davasında verdiği kararla da dikkat çekmişti. Daire, yerel mahkemenin 'Mağdurenin sanıklarla rızasıyla birlikte olduğu' yönündeki kararını onamıştı. Aynı daire, anal ve oral seksi, şiddet içeren, hayvanlarla, ölülerle ilişki gibi ilişki türleriyle bir tutmuştu. Bu yorumunu kanundaki 'doğal olmayan ilişki' ifadesine dayandıran Daire, evinde anal ve oral seks görüntüleri içeren CD bulundurana 1- 4 yıl arası hapis cezası verilmesini istemişti.