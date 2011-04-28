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Yargıtay Başsavcılığı için en yüksek oy Hasan Erbil'in oldu

Yargıtay üyeleri, Çankaya Köşkü'ne sunulacak 5 adayın sıralamasını belirledi.

28 Nisan 2011 03:00

T24- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi için sandık başına giden Yargıtay üyeleri, Çankaya Köşkü'ne sunulacak 5 adayın sıralamasını belirledi. Adaylar arasından Hasan Erbil 283 oyla birinci sıraya yerleşirken Celal Altunkaynak 139 oyla ikinci sırayı aldı.

AKP ve DTP'ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın görev süresi 21 Mayıs'ta doluyor. Yalçınkaya'dan boşalan Başsavcılık görevi için Yargıtay'da bugün seçim yapıldı. 387 üye sandık başına giderek Başsavcılığa aday olan 5 ismin sıralamasını belirledi. Buna göre; Yargıtay 6. Ceza Dairesi üyesi Hasan Erbil 387 oy, Yargıtay 6. Ceza Dairesi üyesi Celal Altunkaynak 139 oy, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Erdal Gökçen 130, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Hakkı Manav 126, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi Lütfü Tombaloğlu 10 oy aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adaylarını belirlemek için üye tamsayısının çoğunluğu ile toplandı. Adaylar gizli oyla tespit edildi. Oylama sonucu, liste halinde Yargıtay Birinci Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise listenin sunuluşundan itibaren onbeş gün içinde gösterilen adaylar arasından yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçecek. Gül, Yargıtay'dan çıkan oy sıralamasına bakmaksızın istediği adayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı olarak seçebilecek.

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