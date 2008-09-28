Yargıtay başkanı uyardı!

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Ergenekon operasyonundan sonra yaygınlaşan, “Telefonlarım dinleniyor” konusunda, “Teknoloji o kadar ilerlemiş ki başa çıkılamıyor bu işle” itirafında bulundu. Gerçeker, “Hâkim ve savcılarımız yasal dayanağı bulunmayan, geçerliliği olmayan delillere itibar etmeyecekler. Başka çaremiz yok ki” diyerek, hâkim ve savcılardan bu tür dinlemeler itibar etmemeleri çağrısında bulundu, şu değerlendirmeleri yaptı:

Sıkıntılar zihniyetten

Bir kavram kargaşası var. Sıkıntıların çoğu da bundan kaynaklanıyor. Türkiye’de amaca ulaşmak için her şeyin mubah olduğu düşüncesinde olanlar var. Eğer doğru bir amacım varsa, doğru amaca ulaşmak için şöyle de yaparım böyle de yaparım diyorlar. ‘Ne yapayım başka türlü üstesinden gelemiyoruz’ zihniyetinin yerleşmesi, çok büyük sıkıntılar yaratıyor.

İyi niyet yoksa olmaz

Bazı konularda yorum farklılığı oluyor. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nden o konuda çok güzel ve detaylı bir karar çıktı. (Jandarmanın genel izleme yetkisini iptal eden karar) insan unsuru çok önemli bu konuda. En iyi mevzuatı da getirseniz, insanlar iyi niyetli değilse, sorumluluk duygusu yoksa o mevzuatı hukuka uygun bir şekilde uygulama niyetleri yoksa hiçbir işe yaramıyor.

Engellemek mümkün değil

Teknoloji o kadar ilerlemiş ki, başa da çıkılamıyor bu işle. Kötü niyetli insanlardan kurtaramıyorsun. CMK’da daha da ileri şeyler var. Mevzuatı yeterli görüyorum dersem yine yanlış yorum yapılabilir. Uygulama ile mevzuatı çok iyi karşılaştırıp iyi değerlendirmek lazım. Yasal yollardan, yanlış yapanların yakasına sarılırsanız ancak önlenebilir. Anlatılanlara göre öyle tekniklerle dinleniyor ki, engellemek mümkün olmuyor. O zaman da istediğiniz kanunu getirin. Mevzuatı suçlamakla olmuyor.

Yasal yolla hak alınmıyor

Hukuk devleti olgusu zayıfladıkça, ortadan kalktıkça onun yerine yasadışı bir takım oluşumlar giriyor. İnsanlar haklarını yasal yollardan alamıyor veya geç alıyorlarsa, o yollara başvuruyorlar. O boşluğu yasadışı oluşumlar dolduruyor. Vatandaş hâkimine, savcısına, adliyesine, yargısına tam anlamıyla güvense, benim işim tam zamanında olacak, suçlular cezasını bulacak, hakkım zamanında teslim edilecek diye tam bir güven duygusu olsa, o konular çok azalır. Ancak haksız olarak menfaat elde etmek isteyenler o yola başvurur