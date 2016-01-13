Yargıtay Başkanı: İfade özgürlüğü bir toplumun zeka ve anlama gücüdür

Ankara Barosu tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı'nda konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ifade özgürlüğünün toplumun zeka ve anlama gücü olduğunu belirtirken "Avukatın bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığı tartışılırken konunun bu yönünün de ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre yargının sorunlarına değinen Cirit, yerel mahkemelerden kaynaklanan sorunların çığ gibi büyüdüğünü bunun Yargıtay'daki iş yükünün artmasına da neden olduğunu söyledi. Cirit, "Ortalama yargılama süresini artıran, vatandaşların adalete zamanında erişimini engelleyen bu sorunun yargıya olan güveni de zayıflatacağı açıktır" dedi.

İfade özgürlüğüne de vurgu yapan İsmail Rüştü Cirit, şu mesajları verdi:

"İfade özgürlüğü sadece insan hakları kataloğunda yer alan bir temel hak değil, bir toplumun zeka ve anlama gücüdür. Avukatın bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığı tartışılırken konunun bu yönün de ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Belirttiğim öneminden dolayı ifade özgürlüğü için uygun bir ortam yaratılması toplumun ve devletin geleceği açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Bunun için düşünce özgürlüğü ve insan sevgisi merkez kabul edilmelidir. Anadolu insani, insan sevgisini ve özgür düşünceyi besleyecek tarihsel ve köklü bir mirasa sahiptir."