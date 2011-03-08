Yargıtay Başkanı Gerçeker'den Ergenekon uyarısı!

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Gerçeker, Yargıtayın 143. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Barolar Birliğinde verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularına yanıtladı.“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan gazetecilerin hatırlatılması üzerine Gerçeker, devam eden soruşturma ve davalarla ilgili bir değerlendirme yapmasının uygun olmadığını söyledi.Gözaltına alma, yakalama ve tutuklama gibi koruma tedbirlerinin hukuka uygun bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Gerçeker, şöyle konuştu:“Herkesin bunlara özen göstermesi gerekiyor. Davanın özelliğine, kişinin özelliğine göre değil bütün vatandaşların kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince herkese bu kuralların eşit uygulanması gerekiyor. Kamu vicdanında sıkıntı yaratacak uygulamalardan kaçınmak gerekiyor.Mevzuatımızı tamamen değiştirdik. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili uygulamaları iç hukukumuza dahil ettik. Uygulamalarımızda onları da gözetmek durumundayız. Yüksek mahkemelerin en önemli görevlerinden birisi de hukuk kurallarının anayasanın bütün vatandaşlara toplumun her kesimine eşit uygulanmasını, içtihat birliğini sağlamaktır.”Gerçeker, yasal olmayan dinlemelere prim verilmemesi gerektiğini ifade ederek hakim, savcı ve kolluk güçlerinin de bu konuda özen göstermesi gerektiğini söyledi. Yargıtayın dinlenmediği yönünde savcılığın tespiti bulunduğunu anımsatan Gerçeker, “Ama bugün bakıyorsunuz medyada hukuk dışı dinlemeler yayınlanıyor. Hukukun olmadığını söylediği bir şey fiilen ortaya çıkıyor. Yüksek mahkeme üyelerinin dinlenmesi yapılıyorsa bu bumerang gibidir. Bugün hoş görürseniz yarın sizin de başınıza gelebilir, kimsenin prim vermemesi gerekiyor ancak o zaman hukuk devleti olabiliriz, özgürlükçü, demokratik bir ülke olabilir. Biçimsel olarak istediğiniz kadar kanunlarınızı ve anayasanızı güzel yapın, eğer onları hukuka uygun uygulayamıyorsanız hiçbir şey ifade etmez” değerlendirmesinde bulundu.Danıştay Başkanı Mustafa Birden ise “Ergenekon” davasına Danıştay saldırısı ile ilgili olarak katılmaları yönünde mahkemeden yazı alıp almadıklarının sorulması üzerine mahkemeden yazı geldiğini mağdur olarak katılmalarının istendiğini ancak bugün Danıştaydaki seçimler nedeniyle katılmadığını söyledi. Birden, “Şu anda gitmedik. Bugün diğer arkadaşlarım da gitmedi. Katılsanız da katılmasanız da dava kendiliğinden devam ediyor. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz” diye konuştu.