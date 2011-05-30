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Yargıtay Başkanı Gerçeker emekli oluyor

Gerçeker'den boşalan Yargıtay Başkanlığı için 2 Haziran'da seçim yapılacak.

30 Mayıs 2011 03:00

T24- Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, 1 Haziran 2011 itibariyle emekliye ayrılacak.
Gerçeker'in yaş haddinden emekli olması nedeniyle 1 Haziranda Yargıtay'da tören düzenlenecek. Gerçeker'den boşalan Yargıtay Başkanlığı için 2 Haziran'da seçim yapılacak.


Seçimde, 5. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ceylani Tuğrul, geçen ay Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından emekli olan Abdurrahman Yalçınkaya, 6. Hukuk Dairesi Başkanı Nazım Kaynak, 18. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selim, başkanlık seçimi için dilekçelerini verdi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Selamet İlday'ın da aday olacağı belirtiliyor.


Yargıtay Başkanı seçilebilmek için 387 üyenin salt çoğunluğu olan en az 195 üyenin oyunu almak gerekiyor. İlk üç turda adaylardan biri yeterli çoğunluğu sağlayamazsa üçüncü turda en çok oyu alan 2 aday dördüncü ve beşinci turda yarışacak. Bu turlarda da sonuç alınmazsa yeniden başa dönülerek turlara devam edilecek.

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