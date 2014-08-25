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Yargıtay Başkanı: Cumhurbaşkanı muhtemelen Yargıtay açılışına katılmayacak

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, 'TBB Başkanı Feyzioğlu'nun ifade özgürlüğü adına Yargıtay'ın adli yıl açılışında konuşma yapmasına karar verildiğini' belirtti

25 Ağustos 2014 23:08

Yargıtay'ın adli yıl açılışında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşma yapmasına oy çokluğuyla karar vermesinin ardından Yargıtay Başkanı Ali Alkan, konuya ilişkin souları yanıtladı. 

10 Ağustos ’ta yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Tayyip Erdoğan, Feyzioğlu’nun konuşma yapması durumunda törene katılmayacağını bildirmiş, Yargıtay Başkanı da Erdoğan’ın bu açıklamaları üzerine, konuyu Başkanlar Kurulu’nda değerlendireceklerini söylemişti.

Başkanlar Kurulu'nda ifade özgürlüğü adına Metin Fevzioğlu'nun konuşma yapmasına karar verildiğini ifade eden Alkan "Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen törene katılmayacak çünkü sayın cumhurbaşkanımız daha önce basına yaptığı açıklamada kararlı olduğunu söylemişti" dedi.

Alkan'ın açıklamaları şöyle: 

"Başkanlar Kurulu geleneklere uygun olarak Barolar Birliği Başkanı’nın da davet edilmesini uygun gördü. Fakat bu karar alınırken sayın cumhurbaşkanının adaylığı ve seçilmesi gündemde değildi. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Barolar Birliği Başkanı törene katılırsa kendisinin katılmayacağını” ifade etti. Ben bunu önemsedim ve başkanlar kurulunu toplantıya çağırdım. Başkanlar Kurulu da, davetiyelerin dağıtılmış olası ve ifade özgürlüğü gibi gerekçelerle kararını verdi.
Sayın cumhurbaşkanımızı ziyaretimiz başkanlar kurulu kararıyla ilgili değildir. Ben daha önceden randevu almıştım bugüne gün verilmişti. Bu tarihlerin çakışması tamamen tesadüftür."

"Sayın cumhurbaşkanı muhtemelen katılmayacak çünkü sayın cumhurbaşkanımız daha önce basına yaptığı açıklamada kararlı olduğunu söylemişti. Bizim de aldığımız bir karar var. Takdir kamuoyunun. Bu krizin çıkmasının sebebi Danıştay’daki törende Danıştay başkanı yarım saat konuşmasına rağmen Sayın Feyzioğlu’nun konuşmasının 1 saati aşmasıydı. Biz yarım saatlik bir süre benimsedik. Benim konuşma süremden fazla olmayacak."

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