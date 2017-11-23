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Yargıtay Başkanı Cirit: 80 milyonluk ülkemizde 6 milyon 900 bine yakın şüpheli var

"2,5 milyon şüpheli hakkında ise kovuşturma kararı alınmış ve ilk derece mahkemelerinde yargılanmaktadırlar"

23 Kasım 2017 18:35

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “2016 yılı adli sicil istatistiklerine göre 80 milyonluk ülkemizde yaklaşık 6 milyon 900 bine yakın şüpheli vardır. Demek ki Türkiye'de nüfusa oranladığımızda yüzde 8 civarında kişi şüphelidir, haklarında ilk derece soruşturma yürütülmektedir” dedi.

2,5 milyonu şüpheli hakkında kovuşturma kararı alındığını ve ilk derece mahkemelerinde yargılandıklarını belirten Cirit, şunları söyledi:

"2016 yılı adli sicil istatistiklerine göre 80 milyonluk ülkemizde yaklaşık 6 milyon 900 bine yakın şüpheli vardır. Demek ki Türkiye'de nüfusa oranladığımızda yüzde 8 civarında kişi şüphelidir, haklarında ilk derece soruşturma yürütülmektedir. Yine 2016 verileri itibariyle bunlarda 2 milyon 900 bini küsuru hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Bunlardan 2,5 milyon şüpheli hakkında ise kovuşturma kararı alınmış ve ilk derece mahkemelerinde yargılanmaktadırlar. 800 bin kadarı ise yetkisizlik, görevsizlik ve değişik şekillerde haklarında işlem yapılmayanlardır. 2,5 milyon kişinin derin kovuşturması sonucunda, yaklaşık 1 milyonuna hapis, para cezası gibi cezai yaptırım uygulanmaktadır.”

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği "Yargı Öncesi Alternatif Çözümler" sempozyumunda konuşan Cirit,  Türk yargısının yapısal sorunlarının başında ağır iş yükü geldiğini ifade etti. Cirit, "Hem adli hem idari yargıda ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri giderek artan ağırlaşan iş yükü altındadır. Hiç şüphe yok ki bu tür yapısal sorunlar Türk yargısının ve halkının kaderi değildir. Ancak yılların ihmali, adli hizmet kalitesinin düşüklüğü sonucunda gelinen bu noktada bazı yapısal tedbirlerin alınması gerekmektedir" diye konuştu. 

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