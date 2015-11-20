Yargıtay, Akit'e verilen Gergerlioğlu cezasını onadı

Yargıtay, Kocaeli Barış Platformu Başkanlığı’nı yürüten, Mazlum- Der’de görev yapan T24 yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "yayın politikasında nefret dili kullandığı ve şahsını hedef gösterdiği" gerekçesiyle Yeni Akit gazetesine karşı açtığı manevi tazminat davasına ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı. Buna göre Yeni Akit, Gergerlioğlu'na 3000 liralık tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Konuya ilişkin kişisel Web sayfasından açıklama yapan Gergerlioğlu'nun yazısı şöyle:

Kamuoyuna,

Yeni Akit isimli yayın organına karşı kazandığım 3000 TL'lik manevi tazminat davası Yargıtay tarafından da onandı. 07-09-2012 tarihinde Bakırköy 8. Asliye Hukuk mahkemesinde açtığım dava sonucu karar, lehimize çıkmıştı. Ardından Yargıtay tarafından da onaylandı ve mahkumiyet kesinleşti.

Yeni Akit isimli yayın organı herkes tarafından bilinen nefret diliyle çok kere hukuki ceza alması gereken yayınlar yapmaktadır. Ahlak ve onur sahibi kişiler için bulunacak söz bırakmayan yayınlarıyla tanınsa da çoğunlukla hukuki yollara başvurulmamaktadır. Ancak bu tavır, yayın organına maalesef daha da cesaret vermektedir.

Bu yayın organı 2012 yılında her kesimden kişinin imzasının olduğu bir imza kampanyasıyla yaptığı yayınlar nedeniyle uyarılması sonrasında şahsım hakkında yalan, hakaret ve iftira dolu çirkin haberler yapmıştı. Yargısal yollara başvurarak 3 manevi tazminat davası açmıştım. İlk dava Yargıtay kararıyla sonuçlandı, diğer davalar devam etmektedir. Bu yayın organının ahlaki açıdan mahkum edilmesi için mücadele etmek, haysiyetin, onurun, insanlığa saygının gereğidir.

En çok bu yayın organında yazan İslami görünümlü köşe yazarlarına şaşırdığımı ifade edeyim. İslami kimlikleri inanılmaz ve utanç verici yayınlara tahammüle nasıl izin veriyor? Hangi değerleri böyle bir yayın üslubu ve ahlakına müsaade ediyor? Nefret saçan bir dilin, merhametsiz ve gayriahlaki bir zemini oluşturduğunu görmüyorlar mı?Umursamadıkları veya benimsedikleri bu husus, sanırım şu an Müslüman toplumlarda baş gösteren hastalıklı yapılar için en uygun zemini oluşturuyor.

4 yıl sonunda kesinleşen bir karar olsa da çirkin yayıncılığın mahkum edilmesini en başta insanlık onuru açısından değerli buluyor ve kamuoyuna duyuruyorum. Hakkımıza, hukukumuza hepimiz için sahip çıkalım. Kararın bu yayın organı tarafından incitilen, iftira ve hakaret edilen tüm onurlu insanlara rehber olmasını ümit ediyorum.

Saygılarımla