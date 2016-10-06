Yargıtay Afganların tazminat talebini geri çevirdi

Karlsruhe kentindeki Federal Yargıtay yurt dışındaki askeri anlaşmazlıklara Alman adalet makamlarının bakamayacağına hükmetti. Kunduz’da yakınlarını yitiren ailelerin yakınları konuyu Federal Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini avukatları aracılığıyla bildirdiler.

2009'da Kunduz'da ISAF'a (Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) bağlı olarak görev yapan Alman askerlerinin komutanı Albay Georg Klein’ın emri ile iki tankere düzenlenen bombardımanda, aralarında birçok sivilin de bulunduğu 100 kadar Afgan vatandaşı hayatını yitirmişti. Ölenlerin yakını olan iki Afgan aile Almanya aleyhine toplam 90 bin euroluk tazminat davası açmıştı.

Almanya kurban yakınlarına 5’er bin dolar ödeme yapmıştı

Almanya 2009’daki bombardımanda hayatına kaybeden 90 kurbanın ailelerine suçlamanın sorumluluğunu üstlenmeden ve gönüllü olarak 5’er bin dolar ödeme yapmıştı.

Federal Yargıtay yargıçları 2009 yılında o zamanki saldırı emrini veren Alman komutan Georg Klein’ın uluslararası hukuka aykırı davranmamış olduğuna karar verdi. Karar gerekçesinde, “Verilen askeri karar uluslararası hukukla bağdaşmaktadır” ifadesi kullanıldı. Böylelikle Almanya topraklarının dışında meydana gelen silahlı anlaşmazlıklar kapsamında Federal Almanya Cumhuriyeti’nden tazminat talep edilemeyeceği de ilkesel olarak karara bağlanmış oldu.

Afgan kurban yakınlarının avukatı Karim Popal ise konuyu Federal Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladı. “Bizim görüşümüze göre Federal Yargıtay bu konuda yetkili makam değildir. Yargıtay yargıçlarının Albay Klein'a görevini kötüye kullandığı suçlamasını yöneltmemesini ise avukat Popal "tamamen hatalı” olarak nitelendirdi.

'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidilecek'

Avukat Karim Popal eğer Almanya'da hukuki bir sonuç alamazsa, Strazbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gideceğini açıkladı. AİHM'de Albay Klein’a karşı yürütülen soruşturmanın durdurulmasına ilişkin alınan bir karara karşı itiraz dilekçesi verilmişti.

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