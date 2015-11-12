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Yargıtay, 85 Ergenekon sanığının yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı

Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan isimler arasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da yer alıyor

12 Kasım 2015 15:57

Yargıtay 11. Ceza Dairesi aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da bulunduğu 85 Ergenekon sanığının yurt dışı yasaklarını kaldırdı.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, emekli orgeneraller Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, emekli tuğgeneraller Veli KüçükLevent Ersöz ile Yalçın KüçükDoğu Perinçek, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın da aralarında bulunduğu 274 sanıklı Ergenekon davasının temyiz incelemesi Yargıtay 16. Ceza Dairesinde sürüyor.

Heyet kararını, 21 Nisan 2016’da açıklayacak. Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyeti, dosyayla ilgili incelemesini sürdürürken, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılması taleplerini ele aldı.

Heyet, aralarında emekli orgeneraller Başbuğ, Tolon, Eruygur ile Veli Küçük, İbrahim Şahin veDursun Çiçek’in de bulunduğu 85 sanığın yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

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