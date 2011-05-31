-YARGITAY "MALKİ" KARARINI BU KEZ ONADI BURSA (A.A) - 31.05.2011 - Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nesim Malki cinayeti davasında daha önce iki kez bozduğu Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bu kez onadı. Alınan bilgiye göre, 1995'te Nesim Malki'nin öldürülmesi olayıyla ilgili Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar hakkında verilen cezalar, Yargıtay tarafından iki kez bozulmuştu. Son olarak 3 Mart 2010'da Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanıklar Erol Evcil, Mücahit Çakal, Burhanettin Türkeş ve Oğuz Işıklı'yı ''tasarlayarak adam öldürme ve cinayet'' suçlarından müebbet hapisle cezalandırmıştı. Erol Evcil'i ''yağma'' suçundan 10 yıl, Burhanettin Türkeş'i ''gasp'' suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezasına da çarptıran mahkeme heyeti, bu suçtan sanıklardan Oğuz Işıklı ve Mücahit Çakal'ın tahliyesini kararlaştırmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, daha önce 2 kez bozduğu mahkemenin kararını bu kez oy birliği ile onadı. Önceki duruşmalarda tahliye edilen sanıkların bugüne kadar cezaevinde kaldıkları sürelerin hesaplanacağı ve kalan cezaları varsa yeniden cezaevine konulacakları bildirildi.