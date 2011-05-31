T24 LogoT24 Logo
Gündem

YARGITAY "MALKİ" KARARINI BU KEZ ONADI BURSA (A.A)

31 Mayıs 2011 17:18

-YARGITAY "MALKİ" KARARINI BU KEZ ONADI BURSA (A.A) - 31.05.2011 - Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nesim Malki cinayeti davasında daha önce iki kez bozduğu Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bu kez onadı.  Alınan bilgiye göre, 1995'te Nesim Malki'nin öldürülmesi olayıyla ilgili Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar hakkında verilen cezalar, Yargıtay tarafından iki kez bozulmuştu.  Son olarak 3 Mart 2010'da Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanıklar Erol Evcil, Mücahit Çakal, Burhanettin Türkeş ve Oğuz Işıklı'yı ''tasarlayarak adam öldürme ve cinayet'' suçlarından müebbet hapisle cezalandırmıştı.   Erol Evcil'i ''yağma'' suçundan 10 yıl, Burhanettin Türkeş'i ''gasp'' suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezasına da çarptıran mahkeme heyeti, bu suçtan sanıklardan Oğuz Işıklı ve Mücahit Çakal'ın tahliyesini kararlaştırmıştı.  Yargıtay 1. Ceza Dairesi, daha önce 2 kez bozduğu mahkemenin kararını bu kez oy birliği ile onadı. Önceki duruşmalarda tahliye edilen sanıkların bugüne kadar cezaevinde kaldıkları sürelerin hesaplanacağı ve kalan cezaları varsa yeniden cezaevine konulacakları bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24