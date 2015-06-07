Yargıtay, 18 yaşından küçük kız çocuğuyla ilişkiye giren sanığa verilen beraat kararını bozdu

Yargıtay, 18 yaşından küçük bir kız çocuğu ile cinsel ilişkiye giren sanığa verilen beraat kararını bozdu. Aydın Çocuk Mahkemesi’nin ‘Kendi rızası ile cinsel ilişkiye girmesi eylemi suç olmaktan çıkarır’ yönündeki kararını hukuka aykırı Yargıtay verilen beraat kararını bozdu. Mahkeme bu kez Yargıtay’ın bozma kararına uydu sanığa 6 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılan kararda sanık 3 yıl süresince denetime tabi olacak.

Nisan 1993 doğumlu D.M., kendisinden bir yaş büyük D.L. ile duygusal ilişki yaşıyordu. Mart 2009’a gelindiğinde ise D.L., D.M.’ye cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. D.M. başta kabul etmedi ancak sonra bu teklifi kabul etti. İkili, ikinci cinsel ilişlerini ise ocak 2010’da yaşadı.

İkinci olaydan sonra D.M. durumu ailesi ile paylaştı. Babası ile birlikte 27 Nisan 2010 günü Aydın Efeler Polis Merkezi’ne giden D.M., D.L. hakkında ‘cinsel istismar’ suçlaması ile şikâyetçi oldu.

‘İntikam için şikâyetçi oldu’

D.L. ise soruşturma sürecinde alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek özetle “Kendisi ile duygusal ilişkimiz vardı; nişanlanacaktık. Ancak kendisi bakire olmadığını, başka okuldan biriyle birlikte olduğunu söyleyince nişanlanmaktan vazgeçtim. İlişkimi bitirdim. Bu sebeple benden intikam almak için şikâyetçi oldu” dedi.

Beraat kararı verildi

Savcılık D.L. hakkında iddianame hazırladı yargılaması Aydın Çocuk Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme alınan raporlar, tanık ifadeleri ve beyanlardan sonra gerekçeli kararını 7 Ekim 2010 günü açıkladı. Kararda, D.M. ve D.L. arasındaki duygusal ilişkiyi ailelerin de bildiğine işaret edilerek “Kendi rızası (D.M.’nin) ile cinsel ilişkiye girmesi suça sürüklenen çocuğun (D.L.) eylemini suç olmaktan çıkarır. Hukuka uygun hal getirir” denilerek D.L. hakkında beraat kararı verildi.

‘Rıza, eylemi suç olmaktan çıkarmaz’

D.M.’nin avukatı kararı temyiz etti. Dosyaya bakan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Aydın Çocuk Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını hukuka uygun görmeyerek bozdu. 14. Dairenin oybirliği ile alınan kararda “Mağdurenin rızası eylemi suç olmaktan çıkarmaz’ denilerek kararın hukuka aykırı olduğu belirtildi. Yargıtay ilamında, 2009 yılı mart ayında yaşanan cinsel ilişkiye ilişkin şikâyetin ise 6 aylık süreden sonra yapıldığına işaret edilerek bu konudaki kamu davasının düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme bozma kararına uydu

Yargıtay’ın bozma kararı yeniden Aydın Çocuk Mahkemesi’nde ele alındı. Mahkeme geçtiğimiz 29 Nisan’da aldığı kararda Yargıtay’ın bozma ilamına uydu. Mahkeme D.L. hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Bu cezadan belli bir indirime gidilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. D.L. 3 yıl boyunca denetimli serbestlik hükümlerine tabi olacak.