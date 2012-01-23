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Politika

Yargısız infazların kahreden örneği ANKARA (A.A)

23 Ocak 2012 21:09

-Yargısız infazların kahreden örneği ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Uğur Mumcu'nun yargısız infazların kahreden bir örneği, faili meçhul cinayetlerin en masum kurbanlarından biri olarak milletin vicdanında ve kalbinde ebediyen kalacağını'' bildirdi. Günay, Uğur Mumcu'nun ölümünün 19. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Günay, mesajında şunları kaydetti: ''Gerek gazeteci gerek araştırmacı yazar kimliğiyle Türk toplumu nezdinde büyük bir saygınlığa sahip olan gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybederek bizleri kedere boğmasının bugün 19. yıl dönümü. Uğur Mumcu, bu ülkenin yetiştirdiği seçkin bir bilim adamı, nadir rastlanabilecek kıymette bir yazar ve çok değerli bir gazeteciydi. Katledilişinin ardından geçen bunca zamana rağmen sevgili Uğur'un yeri doldurulamadı ve asla da doldurulamayacak. Uğur Mumcu yargısız infazların kahreden bir örneği, faili meçhul cinayetlerin en masum kurbanlarından biri olarak milletimizin vicdanında ve kalbinde ebediyen kalacaktır. Bu duygularla araştırmacı gazeteciliğin öncü ismi, gerçek bir vatansever ve dürüst kalem Uğur Mumcu'yu ölümünün 19. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, şükran ve hasretle anıyorum.''

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