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Politika

'Yargısız infaz yapılıyor'

Genelkurmay Başkanlığı, Emekli Jandarma Albay Kırca’nın intiharıyla ilgili olarak basını 'yargısız infaz yapmakla' eleştirdi.

20 Ocak 2009 02:00

Genelkurmay Başkanlığı, Emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca’nın intiharına ilişkin bir açıklama yaptı.

 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, malul gazi emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında suçlayıcı haberlere yer verildiği belirtilerek, "Artık, yetkili ve sorumlu makamlar ile sağduyulu medyanın üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek üzere söylem yerine gerekli tedbirleri alma zamanıdır" denildi.

 

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgi notunda şöyle denildi:

 

"Son zamanlarda, bazı basın ve yayın organlarında, sözde bir itirafçının ifadelerine dayanarak, 10 Nisan 1998'de Serik/Antalya'da teröristlerle girdiği çatışmada bakıma muhtaç Malul Gazi olan, Emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca ile ilgili olarak suçlayıcı haberlere yer verilmiştir. Dün Emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca'nın evinde intihar ederek vefat ettiği öğrenilmiştir.

 

16 Ocak 2009 tarihli Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda belirtildiği üzere, yargılama sürecinde sorumlu ve duyarlı olması gereken kesimlerin özen ve hassasiyeti göstermesi gerekirken, kişi ve kuruluşların adeta yargısız infaz edilerek suçlu ilan edilmesi, temel insan haklarına aykırı olduğu gibi hiçbir hukuki ve ahlaki kuralla da bağdaşmamaktadır. Artık, yetkili ve sorumlu makamlar ile sağduyulu medyanın üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek üzere söylem yerine gerekli tedbirleri alma zamanıdır."

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