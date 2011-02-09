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YARGININ SARKOZY'YE TEPKİSİ BÜYÜYOR PARİS (A.A)

09 Şubat 2011 21:01

-YARGININ SARKOZY'YE TEPKİSİ BÜYÜYOR PARİS (A.A) - 09.02.2011 - Fransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi protesto etmek için greve giden hakim ve savcıların sayısı katlanarak artıyor. Hakimler ve Savcılar Sendikası(USM), hakim ve savcıların çok acil olmadıkça ülkedeki 155 mahkemede bugün duruşmaya katılmadığını açıkladı. Grev nedeniyle dün 90 mahkemede duruşma yapılamıştı.  Fransa'da yaklaşık 200 mahkeme bulunuyor.   Hakim ve savcılar, yarın Nantes kentinde bir gösteri yaptıktan sonra, perşembe günü eylemlerine son verecek. Hakim ve savcıların grevine, avukat dernekleri, cezaevi personeli çalışanları ve bazı polis sendikaları da destek veriyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da (CSM), yaptığı açıklamayla, Sarkozy'yi üstü kapalı eleştirdi. Kurul, anayasaya göre, Sarkozy'nin, hata yapan hakim ve savcıları kendisinin cezalandıramayacağı uyarısında bulundu. Hakimler ve savcılar, Sarkozy'yi yargının gerçek sorunlarıyla ilgilenmek ve somut çözüm üretmek yerine, seçime yönelik popülist açıklamalar yapmakla suçluyor. Laetitia isimli bir kızın, daha önce 15 kez mahkum olmuş bir kişi tarafından kaçırılıp, öldürülmesiyle ilgili konuşan Sarkozy, sürekli suç işleyen sabıkalıların, cezaevinden tahliye olmalarından sonra yeteri kadar iyi izlenmedikleri gerekçesiyle, güvenlik güçlerini ve yargı mensuplarını sert bir şekilde eleştirmiş ve kusurlu bulunan görevlilerin cezalandırılmasını istemişti. Sarkozy, ''sürekli suç işleyen sabıkalıların izlenmesi konusunda, polis ve yargı sistemimiz iyi çalışmıyor'' diyerek tepkisini dile getirmişti.  

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