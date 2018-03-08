Yargılanmasına başlanan Emrah Serbes, ağlayarak ifade verdi (2)

SANIK AVUKATININ SÖZLERİNE TEPKİ

İzmir- Aydın yolundaki kazada, üç kişinin ölümüne neden olan \'Behzat Ç.\'nin senaristi yazar Emrah Serbes\'in, yargılandığı davada, avukatı Ayhan Baytekin, kazada yaşamını yitiren Özçelik ailesinin otomobilinin eski ve güvenlik özelliklerinin düşük olduğunu belirtti. Baytekin, \"Özçelik ailesinin aracı 2001 model ve güvenlik paketi düşük. Tam emin değiliz ama ailenin daha yeni bir aracı varmış. O araçla yola çıksalar, kazada belki de bu kadar ağır şartlar oluşmayacaktı. Ayrıca müvekkilim şımarık bir zengin çocuğu olarak gösterilmeye çalışılıyor. Oysa ki kendisi tamamen bir Anadolu çocuğudur. Yaratılmaya çalışılan algı onun daha fazla ceza almasını sağlamaya yöneliktir. Kendisi, olaya bakan savcı müzekkere yazmadan teslim olmuştur. Olayı sosyal medya hesabından açıklaması tamamen yazar olduğu için okurlarına kendi ağzından söyleme isteğidir. Ölenleri geri getirmek mümkün değil ama mümkün olsa buna bile hazır\" dedi. Serbes\'in ekonomik anlamda zarar gördüğünü öne süren avukat Baytekin, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini talep etti. Avukat Baytekin\'in sözlerine, kaza kurbanı ailenin geride kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik ile duruşmayı izleyen diğer akrabaları tepki gösterdi.

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Kazada tüm aile bireylerini kaybettiği için büyük üzüntü içinde olduğunu söyleyen Ahmet Mert Özçelik de davaya katılma talebinde bulunarak, \"Olay günü merak ettiğim için önce babamı aradım. Telefonu açmayınca annemi aradım ve telefonu kapalıydı. Kız kardeşimi aradım, onun da telefonu kapalıydı. Sonra akrabalarım beni arayıp, kazayı söylediler. Babam lise arkadaşlarıyla buluşmak için Bodrum’a gidiyordu. Şikayetçi ve davacıyım\" dedi.

\"EMRAH SERBES SÜRÜCÜYÜ ONAYLADI\"

Kazadan sonra olay yerine giden ve tanık olarak dinlenen polis memuru Ceyhan Dayar, \"Olay yerine gittiğimizde kaza yapan araçları ve ölen iki kişiyi gördüm. Sürücünün kim olduğunu sorduğumda Kenan Doğru ‘Benim’ dedi. Emrah Serbes de onayladı. Serbes’in alkollü olduğuna dair bir bulguya rastlamadık ancak Kenan Doğru’ya yaptığımız alkol testinde alkol çıkmadı. Yaralı olmadıklarını söyleyip tedaviyi kabul etmediler\" diye konuştu.

\"VİSKİ ŞİŞESİNİ GÖRDÜM\"

Kaza sonrası Emrah Serbes’e ait aracı olay yerinden otoparka çeken kurtarıcının sürücüsü tanık Serdar Durna ise \"Serbes’e ait tellere takılı aracı kaldırdığımızda boş bira kutuları ile viski şişesi buldum. Şişenin boş mu dolu mu olduğunu bilmiyorum\" dedi.

\"ALKOL KOKUSU ALDIM\"

Kaza yerine giden ambulansta görevli tanık Duygu Saydam, daha önce alkollü şahıslara müdahale ettiği için alkol kokusunu tanıdığını belirterek, \"Biz kazaya ikinci ambulans olarak gittik. Biz Emrah Serbes ve Kenan Doğru’ya müdahale ettik. İkisini de ambulansa aldık, boyunluk taktık. Ben alkol kullanmadığım için alkol kokusunu görev yaparken alkollü kişilere müdahale ettiğim için bilirim. Ambulansta alkol kokusu aldım ancak kimden geldiğini bilmiyorum. Sanıkların hareketlerini denetleme imkanım olmadı. Ancak alkol kokusu aldığım kişinin saçları uzundu\" dedi.

Özçelik ailesinin avukatları Burcu Ece Güler ve Mustafa Tırtır, sanığın hal ve hareketlerinin, suçtan kurtulmaya yönelik davranışlar olduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Duruşma savcısı da Emrah Serbes’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve diğer sanık Kenan Doğru’nun savunmasının alınması için yazılan talimatın cevabının beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Mert Çelik’in davaya katılma talebini kabul etti. Diğer sanık Kenan Doğru’nun savunmasının alınması için yazılan talimatın cevabının beklenmesine ve Emrah Serbes’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)