Yargılamayı yapan hâkim 'FETÖ'den tutuklu; 7 aylık bebek 8 gündür annesiyle birlikte hapiste!

"Örgüt üyeliği"yle suçlanan Gülistan Diken Akbaba, 8 gün önce 7 aylık Miraz bebeğiyle Bakırköy Cezaevi'ne kondu. Baba Cengiz Akbaba, "Bebeğimiz diş çıkardığı için sabaha kadar uyumadan ağlıyormuş. Henüz 7 aylık, küçücük. Bir bebeğin bu koşullarda yaşaması çok zor" dedi. Gülistan Akbaba’nın yargılamasını yapan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci ise “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Cengiz Akbaba, bugün eşi ve çocuğunu cezaevinde ilk kez kapalı görüşte ziyaret edebilecek. Açık görüş ise 2 ay sonra. Akbaba, "Görüş yarım saat. Eşimin annesi, benim annem, yakınlarımız da görüşe gelmek istiyorlar. Düşünüyorum yarım saat hangimize yetecek. Çocuğuma ne kadar doyabileceğim" diye konuştu.

2012 yılında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Gülistan Diken Akbaba, yeniden tutuklandı. Akbaba, 8 gün önce 7 aylık Miraz bebeğiyle Bakırköy Cezaevi'ne kondu. Eşinin tutuklanmasına tepki gösteren Cengiz Zaza Akbaba, "Bebeğimiz diş çıkardığı için sabaha kadar uyumadan ağlıyormuş. Henüz 7 aylık, küçücük. Cezaevlerinde hak ihlalleri oldukça fazla. Bir bebeğin bu koşullarda yaşaması çok zor" diye isyan etti. Akbaba’nın yargılamasını yapan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci “FETÖ üyeliği” gerekçesiyle tutuklu. Mahkemenin "kumpas davaları" olduğu savunulan KCK, Şike, Oda TV gibi davalarda verdiği kararlar gündemdeki yerini hâlâ koruyor.

Gülistan Diken Akbaba, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Maltepe ilçe yöneticisi olduğu sırada, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla Ocak 2012’de tutuklandı. 1.5 yıl Bakırköy Cezaevi’nde kalan Akbaba tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Akbaba hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin kararı onamasının ardından Akbaba yeniden tutuklandı.

Kahvaltıdan sonra tutuklandı

Cengiz Akbaba eşinin Maltepe BDP İlçe Yöneticisi olduğu dönemde kendisinin de ilçe başkanı olduğunu belirterek, "Aynı dosyadan beraber yargılandık. Tahliye edildikten sonra eşim kitapçıda çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra da evlendik. 7 ay önce de Miraz Aram dünyaya geldi" diye konuştu. Eşi ve çocuğundan ayrı kaldığı sekiz günün çok zor geçtiğini söyleyen Akbaba, "Eşim ve çocuğumla dışarda güzel bir pazar kahvaltısı yaptık. Sonrasında çocuğumuz için alışveriş yaptık. Güzel bir gündü. Bir anda gelip eşimi tutukladılar. Bugün onlardan ayrılalı sekiz gün oldu. İş arasında dahi gidip çocuğumu seviyordum. Şimdi ev başıma yıkılıyor. Eve girmek istemiyorum. Bir haftada tüm hayatım değişti. İnsanın bebeğinden ayrılması bir travma" dedi.

Eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası veren İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin o dönemdeki başkanının şu an 'FETÖ' üyeliğinden tutuklu bulunan Mehmet Ekinci olduğuna dikkat çeken Akbaba şöyle devam etti:

"Ekinci çok sayıda suçsuz insanı mağdur eden, insanlara ahlaksızca iftira atan bir isim. Bu hâkimin mağdur ettiği büyük davalarda yargılanmak zorunda kalan ünlü isimler var. Onların davasında adalet sağlandı. Bizimki gibi küçük davalar ise unutuldu. Bunla ilgili gereken resmi işlemleri yapacağız. Yeniden yargılanma talep edeceğiz..."

"Tek isteğim adalet"

Eşi ile önceki gün telefonda konuştuğunu aktaran Akbaba, “Miraz diş çıkarıyormuş. Hasta ve huysuzmuş biraz. Süt emiyor. Bir de ek mama veriyorduk. Şimdi cezaevinde o mamalar yok. Yetişkinler cezaevi koşullarına dayanamazken küçücük bebek nasıl dayansın. Tek istediğim şey adalet..." diye konuştu.