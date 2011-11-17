Yargılamaların hızlanması için yeni adım

T24

Ergin, bakanlık bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunarken yaptığı konuşmada, bugün için adalet sisteminin karşı karşıya olduğu temel sorunun, yargılamaların makul sürede bitirilememesi olduğunu söyledi.

Uzayan her bir işlemin taraflar üzerinde yarattığı gerginlik bir yana, toplumsal ekonomik ve siyasi sonuçları olduğunu ifade eden Ergin, "Kadastro davası yarım asır sürmüş bir çiftçinin hayatını güvenlik ve esenlik içerisinde sürdürebilmesi mümkün değildir. Ticari davası uzun süren tacirin de, idari davası uzun sürmüş bir memurun da bundan farkı yoktur" diye konuştu.





Uzayan yargılamaların, güvensizlik üzerine kurulmuş bir toplumsal yaşamı beraberinde getirdiğini, böyle işleyen bir toplumsal düzenin, vatandaşların yaşam standardının yükseltilmesini imkansız kıldığını kaydeden Ergin, şöyle konuştu:



"Yargılamaların uzunluğu sorunu, geçmişten bu yana bazı çözüm önerileriyle birlikte uygulamacılar ve akademisyenlerce hep dillendirilmiştir. Birden fazla faktörün doğurduğu bu sorunun çözümünde yıllarca mesafe alınamamasının ilk nedeni, uzun soluklu çalışma yürütecek bir siyasi istikrarın olmaması olarak ifade edilmelidir. Çünkü atılacak adımların önceden belirlenmesi ve bir takvim dahilinde gerçekleştirilmesi, sonuçların izlenmesi ve gelişmelere uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bir diğer neden ise yargılamayı yavaşlatan alanlardan sadece bazılarına yoğunlaşılmasıdır. Sadece mevzuat değişikliklerinin yapılması ya da insan kaynakları kapasitesinin ele alınmasının yeterli olmadığı açıktır. Makul sürede yargılamanın temini birçok faktöre bağlı bulunmakta ve uzun vadeli yaklaşımı gerektirmektedir."





Yargılamanın hızlandırılması



Bakan Ergin, 2002 yılından bu yana yürüttükleri faaliyetlerle bunu sağlamak için birçok alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.



Yargılamaların gecikmesi sonucunu doğuran sebeplerin en önemlisinin, iş yükü fazlalığı olduğunu vurgulayan Ergin, bu konuda iki önemli çalışma yaptıklarını belirterek, Yargıtay ve Danıştayda üye ve daire sayısının artırılması, tetkik hakimi istihdamı gibi yeni düzenlemeleri anlattı.



Ergin, şunları kaydetti: "Yargılamaların hızlandırılmasına yönelik olarak mevzuatın taranması çalışmalarına hali hazırda devam edilmektedir. Bu konuda hazırlanmakta olan üçüncü paket kanun tasarısı da en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. Bu ve benzeri paketlerin kanunlaşması ile birlikte yargılamaların hızlandırılmasında önemli bir mesafe alınmış olunacaktır. Yargılamaları hızlandıracak mevzuat düzenlemelerini içeren paketlerin gecikmeksizin hazırlanıp kanunlaştırılması, bilişim imkanlarının artırılması ve altyapı sorunlarının çözülmesi gibi çalışmalar ve bundan sonra yürütülecek bu doğrultudaki faaliyetlerle özlemini duyduğumuz hızlı işleyen ve güven veren yargı sistemine ulaşacağımıza olan inancımı huzurlarınızda bir daha ifade etmek isterim."





