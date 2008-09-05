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Yaşam

Yargıladığı çocukları film yapacak

Emeklilik için gün sayan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden hákim Ümran Sölez Tan, 11 yıl görev yaptığı çocuk mahkemelerinin altyapı kurumlarının eksi

05 Eylül 2008 03:00


Emeklilik için gün sayan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden hákim Ümran Sölez Tan, 11 yıl görev yaptığı çocuk mahkemelerinin altyapı kurumlarının eksikliklerine dikkat çekmek için belgesel hazırlıyor.

Otuz yıl hákimlik yapan Tan, "Çocukların mahkemelerdeki halleri bana her zaman dokundu. Onların çoğu gözetilip özenilmemiş çocuklardı. Bırakın kucaklanmayı, bir el uzatılmasıyla dahi hayatları değişebilecek çocuklardı" dedi. Tan, bu konuya ilişkin daha önce çeşitli gazetelerde makalelerinin yayınlandığını, bir de kitap çıkardığını hatırlatarak, konuya bu defa da filmle dikkat çekmek istediğini söyledi. Film çekebilmek için üç ay kursa gittiğini belirten Tan şöyle devam etti: "Çekeceğim kısa filmin senaryosu, mekánı ve oyuncuları hazır. Filmde, ’Çocuk mahkemelerinin alt yapı kurumlarını teşekkül ettirmediğimiz sürece suç potansiyeli çok yüksek olan insanların barındığı bir toplum içerisinde yaşamak zorunda kalırız’ gerçeğini vurgulamak istiyorum. Avrupa’da yatılı okullar, iyileştirme yurtları, çıraklık yurtları, atölyeler, terapi yurtları, iş eğitim merkezleri gibi alt yapı kurumları mevcut. Bizde de toplumumuzun şartları doğrultusunda kurumlar olması gerekiyor."

Filmi, "Gözüm arkada kalmasın" diyerek çektiğini vurgulayan Ümran Sölez Tan, "Filmle çocuk mahkemelerinin alt yapı kurumlarıyla ilgili bir kampanya başlatabilmeyi çok isterim" dedi.


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