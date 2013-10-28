Yargıdan polis sendikası için kritik karar

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polislerin yasal olarak sendikaya üye olamayacağına yönelik genelgesine aykırı davrandığı gerekçesiyle meslekten atılan, Ankara Valiliği’nce kapatılması istemiyle dava açılan Emniyet-Sen’in Başkanı Faruk Sezer hakkındaki yargı kararı, 250 bin polise sendika üyeliği yolunu açtı.

Yargı, söz konusu genelgeye rağmen, polis olan Sezer’in yasal bir sendikaya üye olmasının amirin emrini yapmama anlamına gelmediğini, devletin ve kişilerin zarara uğratılması, hizmetin gecikmesi ve durmasına sebebiyet vermediği yorumunu yaptı.

Bu nedenle Sezer’in meslekten çıkartılmasının yerinde olmadığına hükmeden mahkeme, Ankara Valiliği’nin süresi içerisinde sendikanın kurulmasına itiraz etmediği yorumunu da yaparak, 12 Eylül darbesi öncesinde örgütlenme hakkı bulunan polisler için sendikal örgütlenmeye de yeşil ışık yaktı. Karara göre, sendika üyeliği meslekten çıkartılma ya da disiplin cezası nedeni sayılamayacak.

4 ayrı ihraç kararı

Antalya 1. İdare Mahkemesi, Avrupa’nın birçok ülkesinde olan polis sendikalarının Türkiye’de de faaliyetine olanak tanıyan, tartışma yaratacak emsal bir karara imza attı.

Emniyet-Sen, 9 Kasım 2012’de bir grup polis tarafından Ankara’da kuruldu. Kurulmasından kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü, bir genelgeyle, polislerin sendikaya üye olamayacağını bildirdi.

Sendikanın kurulmasından sonra ise kurucular hakkında disiplin işlemi başlatıldı.

6 kurucu polis meslekten ihraç edilirken, bu polisler idare mahkemesine başvurdu. Sendikanın başkanı Sezer hakkında ise 4 ayrı ihraç kararı verildi. Sezer hakkında basına açıklama yaptığı, sendikal faaliyette bulunduğu, amirlere yönelik fiili taarruza personeli tahrik ve teşvik ettiği ve emre itaatsizlikte bulunduğu gerekçesiyle verilen ihraç kararlarının biri dışındaki üçüyle ilgili yargı süreçleri sonlandı. Sezer, 3 ayrı başvurusunda da haklı bulundu ve bu ihraç kararları kaldırıldı.

Hâlâ karara bağlanamayan davada ise mahkemenin hangi fiili eylemle amirlere yönelik taarruza tahrik edildiğini sorduğu, emniyetin ise bu konuda sadece sendikal faaliyetin buna neden olabileceği yanıtını verebildiği öğrenildi.

Valilik davada geç kaldı

Mahkeme kararında, mevzuata göre, sendika ve konfederasyonların izin alınmaksızın serbestçe kurulabileceği, kamu görevlisi olarak çalışmanın sendika kurmak için yeterli olduğu, valiliklere dilekçe verilmesiyle sendikanın kurulmuş sayılacağı, valiliklerin ise dilekçe verildikten sonra 1 ay içinde sendikanın kurulmasına karşı dava açma hakkının bulunduğu kaydedildi. Yargının kararıyla mesleğe dönme hakkı verilen Sezer, “Avukatım Yavuz Tunca’ya ve yargıya teşekkür ediyorum. Artık bütün polisler için sendikal yol açılmıştır” diye konuştu.

Ankara Valiliği’nin ise yasadaki 1 ay sınırına rağmen sendikanın kapatılması için 6 ay sonra dava açtığı ve bu davanın hala devam ettiği ortaya çıktı. Valiliğin neden yasal sınırdan sonra dava açtığı anlaşılamazken, mahkemenin kararı, kapatma davasının da aynı nedenle reddedileceğinin işareti sayıldı.