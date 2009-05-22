Yargıdan, kadına şiddete karşı caydırıcı tavır

Türkiye art arda gelen töre vahşetleriyle sarsılırken, yargıdan kadına şiddeti caydırıcı bir tavır geldi. Antalya’da kendisini aldattığını düşündüğü eşi 45 yaşındaki Zübeyde Dinç’i öldürmekle suçlanan 47 yaşındaki Hasan Dinç hakkında iddianameyi hazırlayan savcı, aldatılan kocanın boşanma hakkı varken eşini öldürmesini ‘ağırlaştırma’ nedeni saydı. Savcı, Hasan Dinç için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.



Cinayet, geçen 1 Mart’ta Varsak Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olan Hasan Dinç, eşi Zübeyde Dinç’i, bir gün içinde iki kez banyo yaptığı gerekçesiyle boğazını sustalı bıçakla keserek öldürdü. Olaydan birkaç saat sonra yakalanan Dinç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dinç ifadesinde, “Sabah duş alan eşim, öğleden sonra eve gelip yine duş aldı. Önce baharatçı dükkânında çalıştığı için terlediğini, bu yüzden duş aldığını söyledi. İnanmadım ve ‘Kış günü ne terlemesi bu?’ dedim. Birden bağırmaya başladı. ‘Evet seni aldatıyorum. Başkalarıyla yattım geldim ve gusül abdesti aldım’ dedi. Yastığın altında sakladığım bıçağı alıp öldürdüm” dedi.



Cinayetle ilgili iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. ‘Canavarca bir hisle eşini tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Dinç’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



Cumhuriyet Savcısı Ümit Yaşar Özdemir, hazırladığı iddianamede sanığa ‘boşanma hakkını’ hatırlattı:

“Sanık Hasan Dinç, savunmasında eşinin kendisinden boşanmak için dava açtığını beyan etti. Şüpheli Dinç’in kendisini aldattığını düşündüğü eşi Zübeyde Dinç’ten ayrı yaşama, boşanma gibi hakları var iken, kızgınlık duyduğundan bahisle eşini öldürmüştür. Bu yüzden TCK’nın 81 -1 ve 82/1- d bendi gereğince ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmalı.”



Hasan Dinç’in, “Cep telefonunu bana göstermiyor, gizli konuşuyor” dediği eşine ait cep telefonundaki mesajların da çözümü yapılarak dava dosyasına delil olarak konuldu. Mesajlar arasında bir kahvehane işletmecisinden Zübeyde Dinç’e gelen aşk mesajları da olduğu öne sürüldü. (DHA)



