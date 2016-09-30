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Yargıda 'FETÖ' operasyonu; İstanbul'da 87 adliye çalışanı hakkında gözaltı kararı

FETÖ' soruşturması çerçevesinde polis adliyede arama yapıyor

30 Eylül 2016 12:08

Güvenlik güçleri sabah saatlerinde 'FETÖ' soruşturması çerçevesinde İstanbul'daki Çağlayan Adalet Sarayı'nda operasyon başlattı.Soruşturmada kapsamında 87 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 'FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Çağlayan Adalet Sarayı, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece adliyelerinde çalışan 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerinin bu adliyelere operasyon düzenlendiği ve haklarında gözaltı kararı verilen çalışanların odalarında arama yapıldığı bildirildi.

 

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