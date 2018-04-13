Yargıda Birlik Derneği'den hâkim ve savcılara kongreye katılım 'dayatması'

Yaklaşık 10 bin üyesi bulunan Yargıda Birlik Derneği (YBD) yarın Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 2. olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Kurulda hâkim ve savcıların yanı sıra hâkim adaylarının katılımının zorunlu tutulduğu öğrenilirken, çağrının ayrıca Ankara Batı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın hâkim adayları için oluşturduğu Whatsap grubundan da suyurduğu ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre 18 bin hâkim ve savcının yaklaşık10 bininin üye olduğu derneğe yapılan en az 3 bin yeni başvuru da incelemeye alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından birçok kez kabul edilen ve Saray’da ağırlanan derneğin 2. olağan genel kurulu, yarın saat 09.30’da Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda başlayacak. Kongrede 9 bin 129 hâkim ve savcının oy kullanma hakkının olduğu duyuruldu. Mevcut yönetimin tekrar aday olduğu genel kurula, tüm üyelerin katılımı için çağrıda bulunuldu. Ancak Ankara Batı Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın hâkim adayları için oluşturduğu WhatsApp grubunda yaptığı bir duyuru tartışma yarattı.

Hâkim adaylarının dahi katılımının zorunlu tutulduğu belirtilen mesajda, şöyle denildi:

“Yargıda Birlik Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda, derneğe üye olsun ya da olmasın tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın katılımıyla Saat 09.30’da gerçekleştirilecektir. Bu davete tüm adaylarımız da dahildir. Makul mazereti olmayan bütün adaylarımızın genel kurula katılmak üzere saat 09.00’da salonda hazır olmaları önemle rica olunur.”

YBD yönetimi, genel kurul sürecinde başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük illerin adliyelerinde hazırlık toplantıları yaptı, burada başsavcı ve komisyon başkanlarıyla görüştü. Bu toplantıların bazılarına Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Ahmet Karayiğit de katıldı. Dernek, bununla da yetinmeyerek Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü de ziyaret etti. YARSAV’ın KHK ile kapatılmasının ardından YBD, yargıdaki tek hakim güç oldu.